تكنولوجيا: هاتف Sony Xperia 10 VI يظهر على قاعدة بيانات Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تطلق سوني مجموعة هواتفها الذكية لعام 2024، بما في ذلك الهواتف الذكية Xperia 1 VI و Xperia 5 VI و Xperia 10 VI.

وقد تم رصد هاتف Xperia 10 VI، الذي تم تحديده بالاسم الرمزي “parrot”، على قاعدة بيانات Geekbench، وتم الكشف عن بعض التفاصيل الرئيسية مثل المعالج والذاكرة العشوائية والأداء.

ووفقًا لقائمة Geekbench، يتميز هاتف Xperia 10 VI برقم الطراز XQ-ES72 بمعالج Snapdragon 6 Gen 1. وسجل الجهاز 934 نقطة في اختبار النواة الواحدة و 2816 نقطة في اختبار النواة المتعددة على Geekbench 6.2.2.

يتميز الهاتف الذي تم اختباره بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت ونظام تشغيل يستند إلى Android 14. وقد ذكرت التقارير السابقة أن هاتف Xperia 10 VI سيأتي أيضًا بتكوين ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 6 جيجابايت.

كما كشفت الصور المسربة أيضًا عن شكل الجهاز، وأيضًا حقيقة أنه يحتوي على كاميرتين من الخلف (كاميرا رئيسية وكاميرا واسعة للغاية)، بالإضافة إلى مقبس صوت مقاس 3.5 ملم.

لسوء الحظ، لم تظهر أي تفاصيل أخرى حول هاتف Xperia 10 VI حتى الآن.

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