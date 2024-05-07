تكنولوجيا: ميزة الصوت المكاني الخاصة بـ Apple Music تتوفر على أجهزة تلفاز LG مع عرض تجريبي حصري

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة LG Electronics بتحديث سلسلة أجهزة التلفاز الذكية الخاصة بها، بما في ذلك طرازات OLED و QNED، لدعم Apple Music مع الصوت المكاني و Dolby Atmos، مما يجعلها أول أجهزة التلفاز التي تتضمن هذه الميزة.

يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى مكتبة Apple Music، التي تضم أكثر من 100 مليون أغنية و 30000 قائمة تشغيل بدون إعلانات، إلى جانب المحتوى المباشر والمقابلات الحصرية.

وبدءًا من هذا الأسبوع، تقدم LG نسخة تجريبية مجانية لمدة ثلاثة أشهر من Apple Music المتوفرة على أجهزة التلفاز الذكية المتوافقة اعتبارًا من عام 2018 فصاعدًا والتي تعمل بنظام التشغيل webOS 4.0 أو أعلى. يتضمن ذلك نماذج فريدة مثل StanbyME، و StanbyME Go، و MyView Smart Monitor.

يعمل دمج الصوت المكاني مع Dolby Atmos على هذه الأجهزة على تحسين جودة الصوت بشكل كبير. وعند توصيلها بمكبرات الصوت LG المتوافقة، تقوم أجهزة التلفاز تلقائيًا بتوصيل الموسيقى بصوت محيطي عالي الجودة.

لا يزال بإمكان أجهزة التلفاز غير المتوافقة بشكل مباشر مع Dolby Atmos توفير تجربة الصوت المكاني عند ربطها بمكبر صوت Dolby Atmos LG المتوافق.

وتأكدت LG من أن العديد من طرازات مكبرات الصوت الخاصة بها من عام 2022 إلى عام 2024، بما في ذلك أحدث سلسلة SxxTR و SxxTY، متوافقة مع هذه الميزة.

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