تكنولوجيا: تسريب الصور الترويجية الرسمية لهاتف Sony Xperia 1 VI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عاد هاتف Sony Xperia 1 VI الذي طال انتظاره إلى دائرة الضوء هذه المرة مع تسريب صور ترويجية رسمية مقدمة من Evan Blass. وتقدم هذه الصور نظرة واضحة على تصميم الهاتف وتؤكد بعض التفاصيل التي ترددت سابقًا.

وقبل بضعة أيام فقط، كشف تسرب جديد في الغالب عن كل شيء يتعلق بالهاتف الذكي، حيث يبدو أن هاتف Xperia 1 VI يحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير للاستخدام الممتد.

وتتميز وحدة الكاميرا الخلفية بطبقة Zeiss T* لتقليل الانعكاسات أثناء التقاط الصور والفيديو.

وسوف يسعد عشاق الموسيقى باحتفاظ الهاتف بمقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملم، إلى جانب دعم الصوت عالي الدقة ونقل LDAC للحصول على جودة صوت فائقة.

تعمل وظيفة الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي على استكمال مجموعة الميزات. والتغيير الملحوظ عن الأجيال السابقة هو نسبة العرض إلى الارتفاع للهاتف.

وعلى الرغم من أن الهاتف لا يزال ملتزمًا بلغة التصميم الخاصة بسوني، إلا أن هاتف Xperia 1 VI يعتمد نهجًا أكثر معيارية، حيث يضحي ببعض من نحافته السابقة. ولتجنب انقطاع الكاميرا الموجودة على الشاشة، تكون الحواف المحيطة بالشاشة أوسع قليلاً.

تشير التقارير إلى موعد إطلاق هاتف Xperia 1 VI في وقت ما من هذا الشهر. من المتوقع أن يتم تشغيله بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 3 ويتميز بنظام كاميرا خلفية مثير للإعجاب.

يشير التسريب أيضًا إلى إصدار متزامن لطراز سوني الآخر، Xperia 10 VI.

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