تكنولوجيا: ابل تقدم iPadOS بتحسينات وتطبيق Final Cut Camera الجديد في أجهزة الآيباد #AppleEvent

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ابل خلال فعاليات مؤتمرها الذي انطلق اليوم عن تحديث واجهة iPadOS ببعض المميزات الجديدة، مع تطبيق Final Cut Camera التي تتوفر للجيل الجديد من أجهزة الآيباد برو.

تقدم ابل تحديث واجهة أجهزة الآيباد ببعض المميزات الجديدة التي تستهدف دعم المستخدمين في مهام التحرير والإبداع.

ويشمل التحديث مميزات مثل “Live Multicam” التي تعمل على تسريع آداء عملية التصوير، وتعزيز آداء أجهزة الآيباد لتتحول إلى إستديو إحترافي للتحرير والإنتاج بإستخدام كاميرات متعددة، حيث يمكن لهذه الميزة أن تتيح للمستخدم إقران عدد 4 من كاميرات الأجهزة في نفس الوقت.

كما تقدم ابل ميزة “Final Cut Pro” التي تتيح تسجيل مقاطع فيديو بمستوى إحترافي وتحرير المقاطع ومشاركتها بإحترافية على أجهزة الآيباد، أيضاً تأتي الواجهة بتحديث خاص للتطبيقات الإبداعية في الأجهزة Final Cut Pro 2 وLogic Pro 2، وتتضمن المميزات الجديدة مزامنة الكاميرات في كل زاوية لمهام الإنتاج والتحرير، مع إمكانية توصيل هواتف الايفون مع أجهزة الآيباد لتسجيل زوايا متعددة بالكاميرات.

أيضاً تنطلق الواجهة بتطبيق Final Cut Camera الجديد، مع تحسينات في توازن اللون الأبيض، والتعريض، والتركيز التلقائي.

هذا إلى جانب دعم “Session Player” بلوحة مفاتيح جديدة ومشغلات سلسلة ترتكز على الذكاء الاصطناعي.

أيضاً يأتي Logic Pro 2 بآداء أعلى وأكثر ذكاء، ويهدف تطبيق Final Cut Pro 2 الجديد بشكل خاص تحويل أجهزة الآيباد إلى إستديو تحرير وإنتاج إحترافي لدعم المبدعيين، مع دعم بث ملفات ProRes RAW بآداء أسرع 4 مرات أفضل.

وتدعم ابل الأجهزة أيضاً بكاميرة أمامية في الوضع الأفقي بدقة 12 ميجا بيكسل، مع نظام شحن جديد لقلم Apple Pencil، كما تضم الأجهزة كاميرة خلفية بدقة 12 ميجا بيكسل بقدرة على تسجيل فيديو 4K ProRes، مع 4 من الميكروفونات، وماسح LiDAR.

هذا إلى جانب فلاش TrueTone لمسح المستندات، مع دعم مسح صور متعددة للحصول على أفضل آداء، والذي يدعم العمل مع تطبيقات الطرف الثالث.

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