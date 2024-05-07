علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: ابل تطلق لوحة مفاتيح Magic جديدة خلال مؤتمرها اليوم #AppleEvent

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت ابل اليوم لوحة مفاتيح Magic خلال الحدث الذي انطلق اليوم، والتي تهدف إلى دعم الجيل الجديد من أجهزة الآيباد.

يتميز الإصدار الجديد من لوحة مفاتيح Magic بالتصميم النحيف والخفيف، هذا إلى جانب التصميم العائم الذي يقدم باثنان من الإختيارات في الألوان تتوافق مع ألوان أجهزة الآيباد برو الجديدة.

وتتضمن لوحة Magic صف جديد للمهام وعناصر التحكم في سطوع الشاشة، وتأتي أيضاً بلوحة لراحة اليد مصممة من الألومنيوم، كما تأتي لوحة اللمس بتصميم أكبر وإستجابة لمسية سريعة على غرار لوحة اللمس المقدمة في أجهزة MacBook.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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