تكنولوجيا: ابل تطلق جيل جديد من حافظة Smart Folio في مؤتمرها اليوم #AppleEvent

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت ابل اليوم جيل جديد من أجهزة iPad مع ملحقات جديدة للأجهزة، وتتضمن الملحقات التي كُشِف عنها اليوم من ابل حافظات Smart Folio جديدة.

كشف موقع ابل عن جيل جديد من الحافظات المطورة لدعم مستخدمي أجهزة الآيباد الجديدة، حيث قدمت لأجهزة ‌iPad Pro‌ 2024 حافظة Smart Folio للنموذج المميز بحجم 11 إنش بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل الأبيض، والأسود وDenim وهي الإختيارات ذاتها المقدمة لحافظة Smart Folio بحجم 13 إنش.

ولأجهزة iPad Air الجديدة تقدم ابل حافظة Smart Folio للنموذج المميز بحجم 11 إنش بألوان البنفسجي الفاتح والرمادي الفحمي، والمريمية، والدنيم، وهي نفس الإختيارات المقدمة للحافظة المخصصة للنموذج المميز بحجم 13 إنش.

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