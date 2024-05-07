بمميزات جديدة.. أبل تطرح Pencil Pro

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت أبل عن Apple Pencil Pro جديد بسعر 129 دولارًا – وهو نفس سعر Pencil 2، فيما يعد أحدث إصدار من الجهاز هو ترقية كبيرة، ومع ذلك، فهو متوافق فقط مع أحدث أجهزة iPad آير وبرو.

تم إطلاق أول قلم Apple Pencil في عام 2015، وهو يوفر التوافق مع مجموعة واسعة من أجهزة iPad، بدءًا من الجيل السادس من iPad، وحتى الجيل الثالث من iPad Air، والجيل الخامس من iPad mini، إلى جميع موديلات iPad Pro.

كان الجيل الثاني من قلم الرصاص بمثابة ترقية مهمة عندما تم طرحه في عام 2018، حيث تم توصيله مغناطيسيًا بجهاز iPad متوافق وشحنة لاسلكيًا، كما قدم أيضًا دعمًا لميزة التمرير الجديدة، إلى جانب إيماءة النقر المزدوج للتبديل بشكل أسرع بين الأدوات التي تظهر على الشاشة.