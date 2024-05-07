تكنولوجيا: جميع النماذج الخلوية من أجهزة iPad Air وiPad Pro تدعم eSIM فقط #AppleEvent

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق الجيل الجديد من أجهزة iPad Air وiPad Pro بنماذج تدعم الإتصال الخلوي، إلا أن هذه النماذج تدعم شريحة eSIM فقط.

كشفت ابل خلال فعاليات مؤتمر “Let Loose” عن الإصدارات الجديدة من أجهزة الآيباد برو، والآيباد آير، والتي تتضمن عدد من التغييرات في التصميم والمواصفات.

ولقد قدمت ابل الإصدارات الخلوية بشكل خاص بشريحة eSIM فقط، لذا لا تأتي هذه الإصدارات بفتحة لشريحة SIM.

ويأتي هذا التغيير على عكس الإصدارات السابقة من أجهزة iPad Air وiPad Pro التي تضمنت فتحة فعلية لشريحة SIM لدعم اللإتصال بالشبكات الخلوية.

من جانب أخر لم تكشف ابل عن سبب إلغاء الفتحة الفعلية لشريحة SIM في الأجهزة الجديدة وإستبدالها بشريحة SIM، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى أن ابل إتخذت هذا القرار لتقليص سماكة الأجهزة الجديدة.

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