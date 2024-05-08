"الأمن السيبراني" يوصي بإجراء تحديثات أمنية على منتجات Android

شكرا لقرائتكم خبر عن فضاء سيبراني سعودي.. تفاصيل مشاركة المملكة في مؤتمر "rsa" الدولي والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.