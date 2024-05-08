تكنولوجيا: إختيار زجاج “Nano-Texture” يتوفر لأجهزة الآيباد برو بسعة 1 أو 2 تيرابايت فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم ابل الجيل الجديد من أجهزة iPad Pro بشاشة مميزة بزجاج “Nano-Texture” المعتم للمرة الأولى هذا العام، إلا أن هذا الإختيار لن يتوفر لكافة النماذج الجديدة من أجهزة الآيباد برو.

طور زجاج “nano-texture” المعتم لدعم المستخدمين من المبدعيين في مجالات تحتاج شاشة رائدة في إدارة الألوان، أو المستخدمين الذين يعملون في ظروف إضاءة صعبة.

وتتميز هذه الفئة من الشاشات بتصميم بمقياس نانو للحفاظ على أعلى مستوى من جودة الصور، والتباين، إلى جانب قدرة هذه الفئة من الشاشات على تشتيت الإضاءة المحيطة لخفض الإنعكاسات على الشاشة.

ولقد قدمت ابل زجاج Nano-texture في شاشات أجهزة Pro Display XDR وiMac وStudio Display خلال الفترة الماضية، والآن تنتقل ابل لدعم أجهزة الآيباد أيضاً بهذه الفئة من الشاشات للمرة الأولى.

وتوفر ابل هذا الإختيار للمستخدمين بإضافة 100 دولار على القيمة الأصلية للأجهزة، على أن يتوفر هذا الإختيار فقط لأجهزة iPad Pro المميزة بسعة 1 أو2 تيرابايت، ويأتي النموذج المميز بحجم 11 إنش بسعر 1699 دولار أو2099 دولار، بينما يتوفر النموذج المميز بحجم 13 إنش بسعر 1999 دولار أو 2399 دولار.

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