تكنولوجيا: هاتف Google Pixel 8a ينطلق بمعدل تحديث 120Hz ودعم تحديث النظام حتى 7 سنوات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل مؤخراً عن هاتف Pixel 8a من الفئة المتوسطة، والذي ينطلق بمعدل تحديث 120Hz في الشاشة، ويدعم تحديث نظام التشغيل حتى 7 سنوات.

يتميز هاتف Pixel 8a بشاشة OLED بحجم 6.1 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، ونسبة سطوع 2000 nits، وتدعم جوجل الهاتف بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 3.

وينطلق Pixel 8a بتصميم يحاكي إصدارات جوجل المميزة من سلسلة Pixel 8، حيث يتميز بتصميم أفقي للكاميرة الخلفية، كما يدعم هذا الإصدار معايير IP67 في مقاومة الماء والغبار، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم Pixel 8a مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، بينما يأتي المستشعر الثاني بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 13 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل.

وتدعم الكاميرات الأمامية والخلفية تسجيل فيديو بدقة 4K، أيضاً تأتي الكاميرة بعدد من المميزات التي تشمل دعم التحرير الذكي، وultra HDR، وغيرها من المميزات.

كما يضم هذا الإصدار رقاقة معالج Tensor G3، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وإختيارات في سعة التخزين بين 128 أو 256 جيجا بايت.

أيضاً تدعم جوجل الهاتف بقدرة بطارية 4492 mAh، والشحن بسرعة 18W، كما يدعم الهاتف أيضاً تقنية الشحن اللاسلكي.

ولقد أكدت جوجل على دعم Google Pixel 8a تحديث النظام حتى 7 سنوات، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14، مع عدد من مميزات الذكاء الإصطناعي التي تشمل رسم دائرة للبحث، وGemini.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بأربعة إختيارات في الألوان تشمل الأزرق، الأخضر، الأسود إلى جانب اللون الأبيض على أن يبدأ سعر الهاتف من 499 دولار.

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