تكنولوجيا: هاتف iPhone 15 Pro Max الأعلى مبيعاً في الربع الأول من 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إحتلت ابل الأربع مراكز الأولى في قائمة الهواتف الأكثر مبيعاً في الربع الأول من 2024، ولقد حصد iPhone 15 Pro Max المركز الأول في هذه القائمة.

كشف تقرير شركة الأبحاث “Counterpoint” الأخير عن مبيعات الهواتف الذكية في الربع الأول من 2024، والتي أكدت على أن هاتف iPhone 15 Pro Max كان الأعلى مبيعاً خلال هذا الربع.

ولقد تضمنت قائمة “Counterpoint” عدد 10 من الهواتف الذكية، ويأتي على رأس هذه القائمة إصدار ابل الأخير iPhone 15 Pro Max، ويليه هاتف iPhone 15 في المركز الثاني وهاتف iPhone 15 Pro في المركز الثالث.

ولقد أكد التقرير على إتجاه الكثير من المستخدمين إلى البحث عن الهواتف الذكية التي تدعم الإتصال بشبكات 5G التي سجلت إنتشار أكبر في الفترة الأخيرة، حيث تدعم الهواتف العشرة في القائمة الإتصال بشبكات 5G.

من جانب أخر أوضح التقرير أن عدد 7 من الهواتف الأكثر مبيعاً تأتي بمستوى تسعير أعلى من 600 دولار، ولقد حققت إصدارات Pro الجديدة من هواتف الأيفون مبيعات مرتفعة.

ولقد إستحوذت مبيعات إصدارات Pro على نسبة 20% من مبيعات هواتف الأيفون في 2020 بينما إرتفعت نسبة مبيعات إصدارات Pro هذا الربع إلى 60% من إجمالي مبيعات هواتف الأيفون.

أيضاً جاءت إصدارات سامسونج Galaxy S24 وGalaxy S24 Ultra في قائمة الهواتف الأعلى مبيعاً، ويعود ذلك إلى مميزات الذكاء الإصطناعي المقدمة من سامسونج في هذه الإصدارات.

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