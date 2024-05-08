تكنولوجيا: شاومي تعلن عن أول كاميرا أمان داخلية بدقة 8 ميجابكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة شاومي عن أحدث عروضها لأمن المنزل، وهي كاميرا Xiaomi Smart Camera C700 في السوق الصينية.

تتميز هذه الكاميرا الرائدة بعدد من الميزات الرائعة، بما في ذلك دقة 4K ومعالجة الذكاء الاصطناعي المحلية ومجموعة واسعة من خيارات الاتصال. دعونا نتحقق من مواصفاته الرئيسية.

تعد Xiaomi Smart Camera C700 أول كاميرا ذكية داخلية من شاومي تتميز بمستشعر بدقة 8 ميجابكسل.

تلتقط الكاميرا لقطات فائقة الوضوح بدقة 4K HDR بدقة 3840×2160، مما يوفر صورًا أكثر وضوحًا وتفصيلاً لتحسين الأمان والمراقبة.

كما تتميز الكاميرا بعدسة احترافية مع 5 عدسات بصرية ذات فتحة كبيرة للحصول على وضوح استثنائي للصورة، حتى في البيئات منخفضة الإضاءة.

تحتوي الكاميرا على وظيفة التحريك/الإمالة ذات المحرك المزدوج التي تتيح لها تغطية زوايا واسعة؛ 360 درجة أفقيًا و 110 درجة رأسيًا. وهذا يمكّن الكاميرا من مراقبة مساحة أكبر ويزيل النقاط العمياء في تغطية المراقبة.

يمكن للمستخدمين أيضًا حماية العدسة فعليًا للخصوصية، وهي ميزة تدعم التحكم الآلي واليدوي.

تتألق كاميرا C700 في ظروف الإضاءة المنخفضة بفضل رؤيتها الليلية الرائعة. كما انها توفر عشرة مصابيح LED غير مرئية بالأشعة تحت الحمراء 940 نانومتر صورًا واضحة على مسافة تصل إلى 10 أمتار دون إزعاج البيئة. يتم تحقيق ذلك من خلال تقنية التعرض المبتكرة غير الحمراء.

وتضيف إمكانيات الذكاء الاصطناعي المحلية في كاميرا Xiaomi Smart Camera C700 طبقة من الوظائف المتقدمة. يدعم الذكاء الاصطناعي ميزات الكشف المتعددة مثل اكتشاف بكاء الطفل، والتتبع الديناميكي للحيوانات الأليفة، والكشف عن الشكل البشري، والتنبيهات الكبيرة مثل كسر الزجاج.

تتم معالجة هذه الميزات محليًا، مما يضمن الحصول على إشعارات سريعة ودقيقة دون الحاجة إلى تخزين البيانات على السحابة، مما يعزز الخصوصية والأمان.

يمكن لكاميرا الأمان أيضًا التعرف على الإيماءات، مثل علامة “موافق“، لبدء إجراءات مثل إجراء مكالمات صوتية. يتم دمج ذلك مع اتصال صوتي ثنائي الاتجاه يتم تسهيله بواسطة ميكروفون ذكي لتقليل الضوضاء ومكبر صوت BOX كبير القطر.

يتميز جهاز C700 باتصال قوي مع شبكة Wi-Fi 6 مزدوجة النطاق لنقل البيانات بشكل موثوق وسريع. فهو يتكامل بسلاسة مع أجهزة شاومي المنزلية الذكية الأخرى من خلال Xiaomi HyperOS Connect، مما يتيح عمليات التشغيل الآلي الذكية مثل تشغيل الأضواء عند اكتشاف الحركة أو تعديل الكاميرا لعرضها عند فتح الباب.

وللحصول على أمان قوي، يقوم C700 بتشفير نقل البيانات ويستخدم شريحة Mi Home Security Chip لحماية البيانات من الدرجة الأولى. فهو يوفر خيارات تخزين مرنة مع بطاقة microSD (تصل إلى 256 جيجابايت) والتوافق مع NAS، مما يضمن إمكانية أرشفة لقطات فيديو واسعة النطاق.

يبلغ سعر كاميرا الامان 349 يوانًا (49 دولارًا) وه متاحة للشراء على منصات التجارة الإلكترونية مثل JD.com. سيتم طرحه للبيع بدءًا من الساعة 10 صباحًا يوم 10 مايو.

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