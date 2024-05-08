تكنولوجيا: كاديلاك تكشف عن سيارة Cadillac Optiq 2025 بتصميم جريء ومحرك مثير للإعجاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت كاديلاك عن أحدث نسخة من سيارتها Optiq EV في الصين. تتميز Cadillac Optiq 2025 بتصميم جريء وميزات رائعة بما في ذلك مجموعة نقل الحركة القادرة.

وتحمل السيارة الكهربائية تشابهًا قويًا مع سيارة كاديلاك Lyriq الأكبر حجمًا، وتأتي مزودة بعناصر الإضاءة العمودية المميزة من كاديلاك.

يقال إن Cadillac Optiq 2025 مصممة للسوق الصينية ولها لون برتقالي نابض بالحياة. تعد الشاشة الرقمية المنحنية مقاس 33 بوصة واحدة من أبرز الميزات الداخلية للسيارة الكهربائية.

تتوفر Optiq إما كطراز قياسي أو كطراز طويل المدى. يحتوي الطراز القياسي على محرك كهربائي مثبت في الأمام بقوة 241 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 329 نيوتن متر. وتستطيع التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 7 ثواني.

يحتوي الطراز القياسي على بطارية بقوة 68.4 كيلوواط توفر نطاقًا يقدر بـ 536 كيلومترًا عند الشحن الكامل.

تم تجهيز الطراز طويل المدى من Cadillac Optiq 2025 بمحركين كهربائيين بقوة دفع رباعي مشتركة تبلغ 283 حصانًا وعزم دوران يبلغ 465 نيوتن متر. ويمكنها التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 6 ثواني.

يحتوي الطراز طويل المدى على بطارية بقدرة 79.7 كيلوواط في الساعة والتي توفر نطاقًا يصل إلى 600 كيلومتر بشحنة واحدة.

توفر Cadillac Optiq الجديدة العديد من ميزات مساعدة السائق بما في ذلك الفرملة التلقائية، والمساعدة في الحفاظ على المسار، ونظام Super Cruise (للطراز طويل المدى).

تأتي السيارة مع مقاعد قابلة للتدفئة والتهوية وعجلة قيادة قابلة للتدفئة. وتتميز بمفروشات جلدية لتجربة جلوس أكثر راحة، بالإضافة إلى نظام إضاءة محيطي مكون من 126 لونًا.

كما تحتوي أيضًا على شاحن لاسلكي للهاتف الذكي ومرآة رؤية خلفية رقمية لمزيد من الراحة.

يبلغ سعر Cadillac Optiq 2025 في الصين 239,700 يوان (33,107 دولارًا) للطراز القياسي و269,700 يوان (37,251 دولارًا) للطراز طويل المدى.

سيحصل العملاء على ضمان مدى الحياة على الأنظمة الكهربائية في السيارة الكهربائية. ولم تقدم كاديلاك أي معلومات عن التوفر العالمي لسيارة Cadillac Optiq 2025 حتى الآن.

المصدر