تكنولوجيا: جهاز Pixel Tablet يتوفر الآن بدون قاعدة توصيل مقابل 399 دولارًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الشهر الماضي سمعنا لأول مرة عن قيام شركة جوجل بإعادة إطلاق جهاز Pixel Tablet بدون قاعدة السماعات المجمعة، ثم تم تسريب سعره المزعوم.

واليوم، إلى جانب الإعلان المفاجئ عن الهاتف الذكي Pixel 8a، أكدت شركة جوجل أيضًا هذه الشائعات.

يمكنك الآن الحصول على جهاز Pixel Tablet بدون القاعدة، وبخصم كبير لا يقل عن ذلك. مع قاعدة الإرساء، يبدأ سعر الجهاز اللوحي من 499 دولارًا، ولكن يمكنك الآن طلب واحد بدون قاعدة الإرساء مقابل 399 دولارًا.

هذا بالنسبة للنسخة التي تبلغ سعتها التخزينية 128 جيجابايت، وإذا كنت تريد 256 جيجابايت فسيكون سعرها 499 دولارًا.

إذا طلبت جهاز Pixel Tablet بدون قاعدة توصيل اليوم، تقول جوجل أنه يمكنك توقع وصله في الولايات المتحدة بدءًا من 14 مايو.

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