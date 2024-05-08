تكنولوجيا: تسريب تفاصيل كاميرا هواتف Mix Fold 4 و Mix Flip من شاومي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيأتي هاتف Xiaomi Mix Fold 4 مع هاتف Mix Flip، وهو أول هاتف قابل للطي من الشركة.

وقد تسربت مواصفات Mix Fold 4 مرة أخرى في شهر مارس، في حين قد تم اعتماد Mix Flip بالفعل في الصين لدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

واليوم تم الكشف عن بعض التفاصيل الجديدة لكلا الجهازين، وهي قادمة من Digital Chat Station عبر منصة Weibo.

ووفقا للمصدر، سيكون Mix Fold 4 هو صاحب الرقم القياسي الجديد لأنحف هاتف ذكي قابل للطي، حيث سيأخذ اللقب من هاتف Honor Magic V2.

وسيتم تشغيل كلا الجهازين القابلين للطي من شاومي بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 3، وسيحتويان على نفس الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مقاس 1/1.55 ​​بوصة مع OIS.

سيحتوي كلاهما أيضًا على كاميرا مقربة Omnivision OV60A 2x بدقة 60 ميجابكسل بحجم 1/2.8 بوصة، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.

يضيف Mix Fold 4 كاميرا رابعة: وهي عدسة مقربة بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب حتى ٥ اضعاف.

سيحصل Mix Fold 4 أيضًا على تصنيف IP لأول مرة في السلسلة، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي.

سيتم إصدار Mix Fold 4 وMix Flip في الربع الثالث من هذا العام وفقًا للمصدر نفسه، أي في وقت ما بين يوليو وسبتمبر.

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