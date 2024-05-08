تكنولوجيا: ‏Meta تقوم باختبار النشر المتبادل من Instagram إلى Threads

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تختبر Meta طريقة جديدة لتعزيز التفاعل على Threads عن طريق منصة Instagram. إذ تختبر الشركة الآن القدرة على نشر الصور من Instagram إلى Threads.

وأكدت Meta التجربة بعد أن لاحظ عدد قليل من مستخدمي Threads ظهور الإعداد على تطبيق Instagram.

ووفقًا للشركة، يعد النشر المتبادل من Instagram إلى Threads أمرًا اختياريًا، على الرغم من أنه يمكن للمستخدمين اختيار مشاركة جميع منشورات الصور الجديدة تلقائيًا في حساب Threads أيضًا.

وقامت Meta باختبار عدد من الميزات لتعزيز نمو Threads، الذي يضم حاليًا 150 مليون مستخدم. كما قامت الشركة أيضًا بتجربة النشر المتبادل من Facebook إلى Threads والترويج لمشاركات Threads مباشرة في خلاصات Facebook و Instagram، بغض النظر عما إذا كانوا يستخدمون التطبيق أم لا.

يشجع ذلك منشئي المحتوى على أن يكونوا أكثر نشاطًا في التطبيق. وتقدم Meta مكافآت للمبدعين مقابل المشاركات عالية الأداء على Threads.

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