تكنولوجيا: تقرير يؤكد توقف إنتل وكوالكوم عن دعم هواوي بالرقاقات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير التي جاءت من رويترز عن توقف إنتل وكوالكوم عن دعم هواوي بالرقاقات خلال الفترة القادمة.

أوضح تقرير رويترز الجديد أن الحكومة الأمريكية قررت إلغاء تراخيص كوالكوم وإنتل لبيع الرقاقات لشركة هواوي.

ويؤكد التقرير على أن هذا القرار جاء في بيان أصدرته وزارة التجارة الأمريكية أكدت من خلاله على إلغاء تراخيص تصدير محددة قدمت لهواوي.

وتشير التوقعات إلى أن هذا البيان يؤكد على أن هواوي لن تكون قادرة على الحصول على شرائح كوالكوم وإنتل خلال الفترة القادمة، لذا قد يعيق هذا القرار إنتاج شركة هواوي لإصدارات جديدة من أجهزة الحاسب المحمول، إلا في حالة إيجاد بديل لرقاقات الحاسب.

ويؤكد التقرير على أن هذا القرار الجديد من الحكومة الأمريكية ساري بالفعل، إلا أن التفاصيل لم توضح خطط هواوي لأجهزة MateBook X Pro التي أعلن عنها بالفعل.

يذكر أن شركات كوالكوم وإنتل وهواوي لم تقدم تصريحات رسمية لتأكيد هذه التفاصيل، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذه التغييرات ستكون رسمية قريباً.

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