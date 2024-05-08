تكنولوجيا: ZTE تكشف رسمياً عن هواتف ZTE Axon 60 و60 Lite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ZTE عن الإصدارات الجديدة من هواتفها المتوسطة ZTE Axon 60، وAxon 60 Lite بسعر يبدأ من 177 دولار.

قدمت ZTE خلال الفترة الماضية هاتف Axon 60 Ultra، والآن ينضم اثنان من الإصدارت الجديدة للسلسلة، حيث يأتي هاتفي ZTE Axon 60، وAxon 60 Lite بتكلفة منخفضة ودعم لشبكات 4G فقط، كما يدعم الهاتفين رقاقات Unisoc، مع كاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، وبطارية بقدرة 5000 mAh.

يتميز هاتف Axon 60 بشاشة IPS LCD بحجم 6.72 إنش، وجودة عرض FHD+، بأبعاد 20:9، بينما تدعم ZTE هاتف Axon 60 Lite بشاشة LCD بحجم 6.6 إنش بجودة عرض HD+، ومعدل تحديث 90Hz.

كما يتميز هاتفي Axon 60 و60 Lite بنظام “ZTE Live Island” في الجزء الخاص بالكاميرة الأمامية الذي يدعم عرض الإشعارات والتنبيهات وأيضاً أنشطة المستخدم.

ويضم Axon 60 رقاقة معالج Unisoc T616، كما يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

بينما ينطلق Axon 60 Lite برقاقة معالج Unisoc T606، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

ويضم كلا الهاتفين مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، كما يضم Axon 60 كاميرة macro بدقة 2 ميجا بيكسل، مع كاميرة لعمق التصوير، بينما يضم هاتف Axon 60 Lite أيضاً كاميرة بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وكاميرة بتقنية الذكاء الإصطناعي.

أيضاً يتميز Axon 60 بكاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، ويأتي هاتف Lite بكاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما ينطلق كلا الهاتفين بنظام تشغيل Android 13، ويتميز الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W.

ويأتي الهاتفين بمدخل 3.5مم للسماعات، مع دعم تقنية البلوتوث 5.2، وWiFi ثنائي التردد، كما يتوفر ZTE Axon 60 بألوان الذهبي، الأسود وأيضاً اللون البنفسجي بسعر 219 دولار، بينما يأتي هاتف Axon 60 Lite بألوان الذهبي والبنفسجي والأزرق بسعر 177 دولار.

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