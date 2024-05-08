تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن سعر هاتف Razr 50 Ultra القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة موتورولا للإعلان الرسمي عن هاتفها القابل للطي Razr 50 Ultra، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن سعر هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

قدمت موتورولا هاتف Razr 40 Ultra في شهر يونيو من العام الماضي، واليوم تخطط الشركة لإطلاق إصدارها الجديد Razr 50 Ultra.

ولقد كشفت التسريبات التي جاءت من منافذ البيع في إيطاليا عن سعر هاتف Ultra القابل للطي المرتقب، حيث ينطلق Razr 50 Ultra في سوق أوروبا بسعر 1200 يورو أو سعر 1288 دولار.

ومن المتوقع أن يختلف سعر الهاتف عند إنطلاقه رسمياً في سوق الولايات المتحدة، كما يأتي بسعر مختلف في الأسواق العالمية، حيث تشير التوقعات إلى أن الهاتف يتوفر في الأسواق العالمية بسعر 1200 دولار أو أقل.

ولقد قدمت موتورولا هاتف Razr 40 Ultra في السوق الأوروبي بنفس مستوى التسعير تقريباً للنموذج الرئيسي المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

بينما ينطلق هاتف Razr 50 Ultra بنموذج رئيسي مميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت.

أيضاً من المتوقع أن يتوفر Razr 50 Ultra بإختيارات في الألوان تشمل الأزرق، والأخضر، لذا نترقب مزيد من التفاضيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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