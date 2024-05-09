تكنولوجيا: ارتفاع شحنات آيفون في الصين بنسبة 12 بالمئة في مارس بالرغم من انتعاش هواوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كان من المفترض أن يؤدي إحياء شركة هواوي إلى الإضرار بجهاز آيفون في الصين، أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم وأهم سوق لشركة أبل.

ومع ذلك، ذكرت بلومبرج يوم الأربعاء أن شحنات آيفون الصينية ارتفعت بنحو 12 بالمئة في شهر مارس. وتجدر الإشارة إلى أنه لتحقيق هذا المستوى من النمو، كان على تجار التجزئة في الدولة خفض أسعار الأجهزة.

تظهر البيانات الصادرة عن الحكومة الصينية أن شحنات الهواتف الذكية ذات العلامات التجارية الأجنبية، وهي الفئة التي تتكون في الغالب من طرازات آيفون، وصلت إلى 3.75 مليون وحدة في شهر مارس.

كانت الزيادة بنسبة 12 بالمئة تقريبًا خلال شهر مارس في شحنات الهواتف الذكية ذات العلامات التجارية الأجنبية في الصين بمثابة ارتداد كبير من الانخفاض بنسبة 37 بالمئة على أساس سنوي في عمليات تسليم هذه الهواتف التي شهدتها الصين خلال الشهرين الأولين من هذا العام.

تم نشر البيانات من قبل الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وكما أشرنا في الفقرة أعلاه، بدأت شركة أبل في الصين في خفض أسعار هواتف آيفون في بداية عام 2024.



وفي الأسبوع الماضي، ذكرت شركة أبل أنه في الربع المالي الثاني، انخفضت مبيعات الشركة في الصين الكبرى بنسبة 8.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 16.37 مليار دولار.

ولكن خلال المكالمة الجماعية التي عقدت بعد إصدار التقرير ربع السنوي، أجاب الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، على سؤال من وسائل الإعلام بالقول إن مبيعات آيفون في البر الرئيسي للصين زادت خلال ربع مارس على الرغم من عدم تقديم أي أرقام من قبل المدير التنفيذي لدعم هذا الأمر.

وما قاله كوك هو أنه في الصين القارية، ارتفعت إيرادات آيفون “على أساس التقارير“. وقد لوحظت هذه الزيادة قبل التعديلات المتعلقة باضطرابات سلسلة التوريد بسبب فيروس كورونا في عام 2022.

أثارت شركة هواوي سوق الهواتف الذكية الصيني في الصيف الماضي عندما أعلنت عن خطها الرئيسي Mate 60. وكانت المفاجأة الكبرى هي أن الهواتف كانت مدعومة بأول شريحة 5G محلية الصنع من هواوي منذ أن تم استخدام معالج Kirin 9000 في سلسلة Mate 40 في عام 2020.

ولكن في ذلك العام، منعت قواعد التصدير الأمريكية شركة هواوي من تلقي شحنات من الرقائق المتطورة التي دعم شبكات 5G.

تم تشغيل الهواتف الرائدة P50 و Mate 50 وP60 في عام 2022 وأوائل عام 2023 بواسطة معالجات تطبيقات Snapdragon المعدلة من كوالكوم والتي لم تتمكن من الوصول إلى شبكات 5G.

تم إنتاج مجموعة الشرائح التي تعمل على تشغيل سلسلة Mate 60، وهي Kirin 9000s، بواسطة أكبر مسبك في الصين، SMIC.

ونظرًا لأن المسؤولين الأمريكيين والهولنديين منعوا الشركات الصينية من تلقي معدات الطباعة الحجرية المتقدمة، فقد تم إنتاج معالج Kirin 9000s باستخدام عقدة معالجة 7 نانومتر من SMIC والتي تتأخر بجيلين عن تقنية تصنيع 3 نانومتر المستخدمة حاليًا من قبل TSMC و Samsung Foundry.

أثارت قدرة هواوي المفاجئة في الحصول على شرائح 5G موجة من الفخر القومي في الصين، مما ساعد هواوي على شحن 30 مليون وحدة من خط Mate 60.

جاءت بعض هذه التسليمات على حساب آيفون على الرغم من أنه يبدو أن شركة أبل كانت قادرة على شحن المزيد من وحدات آيفون في الصين هذا العام أكثر مما توقعه الكثيرون.

وبالإضافة إلى الانتعاش القوي الذي حققته شركة هواوي، فقد منعت الحكومة الصينية في شهر سبتمبر الماضي المسؤولين في وكالات الحكومة المركزية الصينية من استخدام هاتف آيفون في المهام المتعلقة بالعمل.

كما طُلب منهم عدم إحضار أجهزة آيفون الخاصة بهم إلى المكتب. أثر هذا الإجراء أيضًا سلبًا على الطلب على آيفون في الصين.

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