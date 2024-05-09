تكنولوجيا: أرامكس تتعاون مع أومنيفل لتحسين عمليات تنفيذ طلبات التجارة الإلكترونية من خلال حلول متطورة لإدارة الطلبات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - دبي، الإمارات العربية المتحدة – 9 مايو 2024: أعلنت أرامكس، المزوّد الرائد عالميًا لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (ARMX)، توقيع شراكة استراتيجية مع أومنيفل (Omniful)، المزود الرائد لتقنيات تنفيذ وتخطيط سلسلة التوريد. وسيحقق هذا التعاون نقلةً نوعيةً في عروض أرامكس بالاستفادة من نظام إدارة الطلبات المتطور من أومنيفل، والذي سيلبي الاحتياجات المتنوعة لعملاء أرامكس في مجال التجارة الإلكترونية من مختلف الأحجام والقطاعات ونماذج الأعمال على مستوى العالم.

ويتميز نظام إدارة الطلبات من أومنيفل بمرونته وغناه بالميزات، حيث صُمم خصيصاً لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتبسيط عمليات إدارة المخزون والطلبات والبيانات اللوجستية في الوقت الفعلي. وتتيح الشراكة لأرامكس توفير نظام إدارة طلبات قابل للتعديل والتطوير، بما يضمن حصول جميع العملاء على خدمات مخصصة تلبي احتياجاتهم بأفضل طريقة على اختلاف مستوى تعقيد عملياتهم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فادي القزي، المدير العالمي للخدمات اللوجستية لدى أرامكس: “سيسمح لنا دمج نظام إدارة الطلبات من أومنيفل التكامل والربط مع عدد كبير من المتاجر على الإنترنت والمواقع الإلكترونية للعلامات التجارية على مستوى العالم، ويحسّن مستوى خدمات مراكز التوزيع الخاصة بالتسوق على الإنترنت، مما يعزز من تميزنا في تنفيذ طلبات التجارة الإلكترونية والتجزئة. وتشكل أومنيفل شركة ناشئة في المنطقة، حيث تتمتع بخبرة في الشرق الأوسط، وتتميز بسرعتها ومرونتها في التعامل مع المشروعات الجديدة، وهو ما يتماشى مع خطط أرامكس للنمو في مجال المستودعات وتنفيذ الطلبات. ونحن مستعدون اليوم لتوفير خدمات مُحسنة لعملائنا، الذين يتطلبون نظاماً سهل الدمج وقابل للعمل مع مختلف منصات التجارة الإلكترونية والمتاجر على الإنترنت لإدارة طلبات عملائهم من الأفراد والشركات”.

وبهذا الصدد، قال مصطفى أبو النصر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في شركة أومنيفل: “يسرنا أن يُستخدم منتجنا الخاص لإدارة الطلبات على نطاق واسع في شركة أرامكس الرائدة عالمياً في الخدمات اللوجستية. حيث صممنا المنصة لتكون مرنة وقابلة للتطوير لدعم مختلف نماذج الأعمال، مما يجعل منها الخيار المثالي لقاعدة عملاء أرامكس الواسعة والمتنوعة. ولا تقتصر هذه الشراكة على تعزيز القدرات، بل تهدف أيضاً إلى إحداث نقلة نوعية في كيفية إدارة طلبات التجارة الإلكترونية على مستوى العالم“.

وسيبدأ الطرح الأولي لنظام إدارة الطلبات من أومنيفل في أسواق استراتيجية ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قبل التوسع عالمياً في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. ويضمن نشر النظام على مراحل استفادة العملاء من نهج مصمم خصيصاً لمعالجة تحدياتهم اللوجستية الخاصة.

نبذة عن أرامكس

حققت أرامكس منذ تأسيسها قبل 40 عامًا نموًا سريعًا؛ لتصبح اليوم علامة تجارية رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل تتميز بخدماتها المتخصصة وحلولها العالمية المبتكرة التي تلبي احتياجات الشركات والأفراد حول العالم. وتتخذ أرامكس المدرجة في سوق دبي المالي، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا رئيسًا لعملياتها؛ وتستفيد من موقع الدولة الذي يمثّل حلقة وصل بين الشرق والغرب.

وتمتد عملياتنا اليوم في أكثر من 600 مدينة فيما يزيد على 70 دولة في جميع أنحاء العالم، وتوظّف أكثر من 16,000 ألف خبير متخصص في مجال النقل والشحن. وتتركز عمليات أرامكس ضمن أربع خدمات رئيسية تضمن نطاق عمليات واسع ومتنوع، وتوفر عروض خدمات شاملة، وتلبي احتياجات فئات العملاء جميعها من الشركات والأفراد على حد سواء. وتشمل هذه الخدمات:

خدمات الشحن الدولي السريع التي تتضمّن خدمات تجميع الطرود وشحنها من أرامكس (“خدمة شوب آند شيب وشركة ماي يو إس”).

خدمات الشحن المحلي السريع

خدمات الشحن

الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد

تشكل الاستدامة أساسًا في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا. وندرك جيدًا أن تطوير أعمالنا والمحافظة على مقومات استدامتها الفعلية يتطلّب منا توظيف كفاءاتنا الأساسية من أجل إحداث تأثير إيجابي، في إطار التزامنا بتطبيق مفاهيم المواطنة المؤسسية الصالحة في جميع المجتمعات التي نعمل فيها. ولذا نواصل التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية التي تركز على تحقيق الأهداف نفسها، بغرض الوصول إلى مزيد من المستفيدين كل عام من خلال المبادرات والبرامج الموجهة والمدروسة بعناية. وفي إطار جهودنا لحماية البيئة، والتخفيف من مخاطر التغير المناخي، قمنا بالانضمام إلى مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTi) بهدف تسريع تحقيق أهدافنا المناخية المتمثلة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2030، وصافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.aramex.com

نبذة عن أومنيفل:

أومنيفل هي مزود برمجيات في مجال تنفيذ وتخطيط سلاسل التوريد، وتتخصص في الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تسهم في تحسين عمليات التجزئة والتجارة الإلكترونية. وتأسست الشركة، التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقراً لها، في عام 2022، ولها مكاتب في الرياض وجدة وأبوظبي وبيروت وجورجاون في الهند. تقدم شركة أومنيفل مجموعة من المنتجات التي تشمل:

نظام إدارة الطلبات

نظام إدارة المستودعات

نظام إدارة الأسطول

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.omniful.ai