تكنولوجيا: ميزة “Find My Device” من جوجل يمكنها تحديد موقع هواتف Pixel 8 غير المتصلة بالإنترنت لبضع ساعات بعد إيقاف التشغيل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم إطلاق شبكة Find My Device من جوجل رسميًا الشهر الماضي، مما يسهل العثور على أجهزة اندرويد المفقودة.

وتعد الشبكة، التي تستخدم اتصال أجهزة أندرويد الأخرى، طريقة سهلة لتعقب الهواتف وسماعات الرأس والأدوات الأخرى في غير مكانها.

إحدى الميزات المثيرة بشكل خاص لشبكة “Find My Device” هي القدرة على العثور على هواتف Pixel الذكية معينة حتى عندما تكون متوقفة عن التشغيل أو تكون بطاريتها فارغة.

تعمل هذه الميزة على تعزيز الأجهزة المتخصصة في سلسلة Pixel 8، ويمكنها الاستمرار في التتبع لعدة ساعات بعد نفاد طاقة الهاتف.

تم الكشف عن هذه المعلومات كجزء من الإعلان الرسمي في شهر أبريل. ومع ذلك، بفضل الأشخاص في 9to5Google، الذين تلقوا إشعارًا على الفور عند إعداد شبكة “Find My Device” على هاتف Pixel 8، لدينا المزيد من المعلومات حول كيفية عملها فعليًا.

في الوقت الحالي، لا يمكن تحديد موقع سوى هاتفي Pixel 8 وPixel 8 Pro من جوجل عند إيقاف تشغيلهما أو عند نفاد البطارية. وسيظل هذا ممكنًا لبضع ساعات بعد نفاد الهاتف، مما يزيد بشكل كبير من فرص استعادته.

وتقول جوجل إنها تعمل على توفير هذه الإمكانية للهواتف من الشركات المصنعة الأخرى. وفيما يتعلق بالمدة التي يمكنك الاستمرار في تتبعها، لا يوجد مؤشر دقيق حول المدة التي تعنيها عبارة “بضع ساعات“.

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