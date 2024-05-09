علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: vivo تدعم هاتف iQOO Neo 9s Pro Plus المرتقب بمعالج Snapdragon 8 Gen 3

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن خطط vivo لإطلاق هاتف iQOO Neo 9s Pro Plus المرتقب بمعالج Snapdragon 8 Gen 3.

أكدت vivo في وقت سابق على دعم هاتف iQOO Neo 9s Pro القادم برقاقة معالج Dimensity 9300 Plus التي أعلن عنها مؤخراً.

واليوم تؤكد التسريبات على أن شركة vivo لديها إصدار أخر يعرف بهاتف iQOO Neo 9s Pro Plus، والذي يأتي برقاقة كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3.

كما تؤكد التفاصيل التي جاءت من “Digital Chat Station” على أن هذا الإصدار يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، واثنان من الإختيارات في السعة التخزينية.

من جانب أخر يأتي هاتف Neo 9s Pro Plus بتصميم يحاكي إصدارات Neo 9 الأخرى، حيث يضم شاشة LTPO AMOLED بحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 2800 في 1260 بيكسل.

ويضم الهاتف كاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5160 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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