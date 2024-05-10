شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا ستمنح المستخدمين قريبًا خيار مشاركة منشوراتهم من انستجرام على Threads والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة ميتا، أن يستخدم المزيد من الأشخاص Threads، وأن يكون بديلهم لمنصة X، لذلك ستمنح المستخدمين ميزة جديدة لتسهيل مشاركة منشوراتهم من انستجرام على Threads، والتي تختبرها الشركة في الوقت الحالي على مستوى العالم، مما يسمح للمستخدمين بتشغيل إعداد على انستجرام يتيح لهم النشر مباشرة على Threads.

ووفقا لما ذكره موقع "india today"، فإن الميزة في الوقت الحالي تعمل فقط مع الصور، وليس مقاطع الفيديو مثل Reels.



كما أنه عند النشر من انستجرام إلى Threads، تصبح التسمية التوضيحية الخاصة بك نصًا عاديًا، ولن تعمل علامات التصنيف بنفس الطريقة التي تعمل بها على انستجرام.



روجت ميتا لـThreads على فيس بوك وانستجرام من قبل، حيث تقترح منشورات Threads على المستخدمين لتشجيعهم على التحقق من ذلك.



كما جربوا من قبل أيضًا طرقًا للسماح للأشخاص بالنشر من فيس بوك إلى Threads.



ويحاولون أيضًا تشجيع المزيد من الأشخاص على إنشاء محتوى على Threads من خلال تقديم مكافآت للمستخدمين المشهورين.



وذكر مارك زوكربيرج في مكالمة أن Threads لديها الآن أكثر من 150 مليون مستخدم شهريًا.



يستمر ميتا في العمل على Threads، وتجربة أشياء جديدة لجذب المزيد من الأشخاص لاستخدامه، فإنه يريد أن يكون Threads جزءًا كبيرًا من وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة للأشخاص الذين يريدون شيئًا مختلفًا عن التطبيقات المعتادة التي تركز على الفيديو.



جدير بالذكر أنه تم إطلاق Threads في 5 يوليو 2023 كتطبيق دردشة جديد صممه فريق انستجرام، فهو يتيح للأشخاص مشاركة التحديثات النصية والدردشة في المجموعات العامة، ويمكن أن تحتوي كل مشاركة على ما يصل إلى 500 حرف وتتضمن روابط وصور ومقاطع فيديو.