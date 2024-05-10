شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. جوجل تقدم ميزة Circle to Search لمتصفح Chrome والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة جوجل لطرح ميزة "Circle to Search" المبتكرة لمستخدمي سطح مكتب Chrome، وتتيح الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين إجراء عمليات البحث ببساطة عن طريق وضع دائرة حول المحتوى الذي يظهر على الشاشة، وفقاً لموقع indiatoday.

يتيح Google Chrome حاليًا للمستخدمين البحث عن مزيد من المعلومات ضمن النصوص والصور الموجودة على صفحات الويب، ويمكنك استخدامه لجمع المزيد من المعلومات أو استكشاف صور مشابهة بصريًا عبر الإنترنت.

ومع ذلك، يقال إن جوجل تعمل على تحديث جديد من شأنه تبسيط ميزة البحث في Lens، بهدف توفير تجربة أكثر سلاسة، وسيقدم هذا التحديث ميزة مشابهة لـ "Circle to Search" على أجهزة Android.

وتم رصد الميزة الجديدة لأول مرة بواسطة Leopeva64 على X، وفقًا لما أوردته Android Police، عند التنشيط، ستعرض واجهة مستخدم Google Lens في Chrome رسمًا متحركًا جديدًا يشبه إلى حد كبير تجربة Circle to Search على Android، ويعتمد هذا على التغييرات السابقة التي طرأت على وظيفة Lens في Chrome، مثل القدرة على تعتيم لقطات الشاشة وإضافة رمز Lens الذي يتتبع المؤشر.

في الوقت الحالي، يمكن للمستخدمين التقاط لقطات شاشة باستخدام Google Lens على Chrome، لكن العملية تتطلب نقرات متعددة وتفتقر إلى التصميم البديهي، ومع ذلك، مع الميزة القادمة، قد يجد المستخدمون أن عملية البحث أكثر وضوحًا.

على الرغم من الترقب المحيط بهذا التحديث، سيظل المستخدمون مقتصرين على التحديدات المستطيلة بدلاً من الدوران الحر لتسليط الضوء على المحتوى على سطح المكتب، ومع ذلك، يعد هذا التحديث جزءًا من جهود جوجل لدمج تجربة البحث على الأجهزة المحمولة في تصفح سطح المكتب.

وفي حين أن جوجل لم تؤكد بعد تاريخ الإصدار الرسمي، فمن المتوقع أن تصبح الميزة متاحة على نطاق واسع في المستقبل القريب.

وفي الوقت نفسه، أجرت جوجل مؤخرًا ترقية كبيرة لنظام التحقق بخطوتين (2SV)، بهدف تعزيز أمان المستخدم وتبسيط عملية الإعداد، ويتيح هذا التحديث للمستخدمين تفعيل المصادقة الثنائية بدون رقم هاتف، فهو يوفر طرقًا أكثر ملاءمة لتأمين حساباتهم من خلال خيارات بديلة مثل تطبيقات المصادقة أو مفاتيح أمان الأجهزة.