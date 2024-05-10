شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تشارك 5 نصائح لزيادة عمر بطارية iPhone إلى الحد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تشعر أن بطارية iPhone الخاصة بك تنفد بسرعة كبيرة، أو أن عمر البطارية أقل من 90 بالمائة؟ قد يكون هذا بسبب عدم اهتمامك بجهاز iPhone الخاص بك بشكل مناسب، ووفقًا لشركة أبل، يمكن للمستخدمين تحسين عمر بطارية أجهزة iPhone الخاصة بهم من خلال الحفاظ على صحة البطارية وعمر البطارية.

يشير "عمر البطارية" إلى مقدار الوقت الذي يعمل فيه جهازك قبل أن يحتاج إلى إعادة شحنه، بينما يشير "عمر البطارية" إلى الوقت الإجمالي الذي تستمر فيه البطارية حتى تحتاج إلى الاستبدال، ولمساعدة المستخدمين على زيادة عمر البطارية إلى الحد الأقصى، إليك خمس نصائح، وفقًا لشركة Apple، لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من بطارية جهاز iPhone الخاص بك.

1. حافظ على تحديث جهاز iPhone الخاص بك:

يعد الحفاظ على تحديث جهاز iPhone الخاص بك بأحدث إصدار من iOS أمرًا مهمًا للغاية، ولا توفر التحديثات ميزات فحسب، بل توفر أيضًا إصلاحات مهمة غالبًا ما تؤثر على عمر البطارية، من خلال تحديث iPhone الخاص بك بأحدث إصدار من iOS، يمكنك تحسين عمر البطارية وكفاءة الجهاز بشكل عام، وتوصي أبل بتحديث برنامج iPhone الخاص بك بانتظام للاستفادة من أحدث التحسينات.

2. حافظ على برودة جهاز iPhone الخاص بك:

صممت أبل جهاز iPhone ليعمل بشكل أفضل ضمن نطاق درجة حرارة مثالي، ووفقًا لعملاق التكنولوجيا، تعمل أجهزة iPhone الخاصة بها بشكل جيد في درجات حرارة تتراوح بين 16 درجة و22 درجة مئوية (62 درجة إلى 72 درجة فهرنهايت) ولا تعمل بشكل جيد في درجات الحرارة القصوى، ومن ثم، فإن تعريض جهازك لدرجات حرارة عالية تزيد عن 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت) يمكن أن يتسبب في تلف دائم لسعة البطارية، مما يؤدي إلى تقصير عمرها الافتراضي وتقليل قدرتها على تحمل الشحن، وعلى العكس من ذلك، قد يؤدي استخدام جهازك في بيئات شديدة البرودة إلى تقليل عمر البطارية مؤقتًا، ولكن يعود الأداء إلى طبيعته بمجرد استقرار درجة الحرارة. لذا، فإن إبقاء جهاز iPhone الخاص بك ضمن نطاق درجة الحرارة المثالي يساعد في الحفاظ على صحة البطارية المثالية.



3. قم بإزالة الحافظة أثناء الشحن:

يمكن لبعض حافظات هواتف iPhone أن تحبس الحرارة أثناء الشحن، مما قد يؤثر سلبًا على صحة البطارية، وإذا لاحظت أن جهازك يصبح ساخنًا أثناء الشحن، تنصح Apple بإزالته من علبته، ويؤدي القيام بذلك إلى تبديد الحرارة بشكل أكثر كفاءة، مما يحافظ على صحة البطارية وطول عمرها.

4. قم بشحن جهاز iPhone الخاص بك إلى النصف عندما لا يكون قيد الاستخدام:

عند تخزين جهاز iPhone الخاص بك لفترة طويلة، مثل أثناء الإجازة أو عندما تحتاج إلى هاتف احتياطي، تأكد من أن البطارية مشحونة بنسبة 50 % تقريبًا قبل إيقاف تشغيلها، ويمكن أن يؤدي تخزين الجهاز ببطارية مشحونة بالكامل أو فارغة تمامًا إلى الإضرار بعمره ويؤدي إلى حالات التفريغ العميق، بالإضافة إلى ذلك، قم بتخزين الجهاز في بيئة باردة وجافة بدرجة حرارة أقل من 32 درجة مئوية (90 درجة فهرنهايت) لتجنب المزيد من تلف البطارية.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تقوم بتخزين جهاز iPhone الخاص بك لأكثر من ستة أشهر، فقم بإعادة شحن البطارية إلى 50 % كل ستة أشهر.

5. تشغيل وضع الطاقة المنخفضة:

قدمت أبل وضع الطاقة المنخفضة مع نظام التشغيل iOS وتساعد هذه الميزة على توفير عمر البطارية وتحسين الأداء عن طريق تقليل سطوع الشاشة وتقليل الرسوم المتحركة وتعطيل تحديث تطبيق الخلفية مؤقتًا، ويمكن تنشيط وضع الطاقة المنخفضة عندما تصل نسبة شحن البطارية إلى 20 % ومرة أخرى عند 10 %، وبدلاً من ذلك، يمكنك تمكين وضع الطاقة المنخفضة يدويًا من خلال الإعدادات > البطارية، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه عند تمكين وضع الطاقة المنخفضة، يتم تعطيل بعض العمليات في الخلفية مثل جلب البريد ومزامنة iCloud للحفاظ على طاقة البطارية على جهاز iPhone الخاص بك.