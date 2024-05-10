شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إكس بوكس أصبح أكثر سهولة الآن على الهاتف المحمول.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت مايكروسوفت وضعًا مضغوطًا لتطبيق Xbox الخاص بها على نظام التشغيل Windows العام الماضي، والذى تم تصميمه لتحسين تجربة الأجهزة المحمولة، بينما ركز الوضع المضغوط في البداية على تحسينات واجهة المستخدم للشاشات الصغيرة، فإن Microsoft تنتقل إلى معالجة بعض تحديات التنقل حول تطبيق Xbox باستخدام لوحة الاتجاهات والعصى، وفقا لتقرير ذا فيرج.

وفي تحديث جديد لـ Xbox Insiders اليوم، تضيف Microsoft ميزة "Jump back in" الجديدة التي تتيح لك تشغيل الألعاب التي لعبتها مؤخرًا على جهاز محمول يعمل بنظام Windows بسرعة، و سوف تقوم ميزة الانتقال مرة أخرى بإدراج ما يصل إلى تسع ألعاب على الشاشة الرئيسية لتطبيق Xbox، ويمكنك الضغط على زر القائمة الموجود على وحدة التحكم لبدء اللعبة مباشرة.

كما إنه ذكي بما يكفي لمعرفة ما إذا كان لديك لعبة قيد التشغيل بالفعل، لذلك سيتحول ببساطة إلى هذا المثال، وبشكل افتراضي، سينتقل إلى مركز اللعبة حتى تتمكن من معرفة الأصدقاء الذين يلعبون، وإنجازاتك فيها.

وتعمل Microsoft أيضًا على تحسين لوحة الأصدقاء لتسهيل الوصول إليها باستخدام جهاز محمول أو وحدة تحكم، و يتوفر الآن وصول سريع من الشريط الجانبي إلى قائمة الأصدقاء المنسدلة للخارج والتي تحتوي على أزرار كبيرة يمكن الضغط عليها للانضمام إلى محادثات المجموعة.

وعلى الرغم من أنه من الجيد رؤية هذه الإضافة، إلا أنه ما زال هناك صعوبة في التنقل حول تطبيق Xbox على ROG Ally دون لمس الشاشة، وقد يكون الوصول إلى الشريط الجانبي صعبًا في كثير من الأحيان إذا قمت بالتنقل إلى أسفل الصفحة، ويبدو أن تطبيق Xbox يتعطل في أقسام معينة ويمنعك من الوصول إلى الشريط الجانبي عن طريق التنقل إلى اليسار إلا إذا كنت في أعلى الصفحة أو كنت لقد سلطت الضوء على عنصر معين.

ولا يزال أمام Microsoft طريق طويل لتقطعه لتحسين تجربة الأجهزة المحمولة بشكل عام في Windows، ولكن إذا كنت مشتركًا في PC Game Pass وتمتلك جهازًا محمولاً يعمل بنظام Windows، فستحصل على بعض التحسينات المبكرة قبل أن يركز فريق Windows حقًا على التنقل بوحدة التحكم فى جميع أنحاء نظام التشغيل.