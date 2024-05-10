شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إعداد التحقق بخطوتين من جوجل دون استخدام رقم الهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Google مؤخرًا عن تحديث مهم لعملية المصادقة الثنائية (2FA)، والمعروفة أيضًا باسم التحقق بخطوتين (2SV)، بهدف تعزيز أمان المستخدم مع تبسيط عملية الإعداد.

ويتيح التحديث للمستخدمين إعداد المصادقة الثنائية دون الحاجة إلى رقم هاتف، مما يسهل على المستخدمين تأمين حساباتهم باستخدام طرق بديلة مثل تطبيقات المصادقة أو مفاتيح أمان الأجهزة، وفقا لتقرير indiatoday .



وفقا لمنشور مدونة Google الرسمي، يمثل التغيير الجديد تحولًا عن الاعتماد التقليدي على رموز التحقق عبر الرسائل النصية القصيرة، مما يوفر للمستخدمين مرونة أكبر في اختيار طريقة الأمان المفضلة لديهم.

تحديث جديد للتحقق بخطوتين

تتيح عملية إعداد التحقق بخطوتين الجديدة للمستخدمين تجاوز متطلبات إدخال رقم الهاتف، بدلاً من اختيار إحدى الطرق التالية:

تطبيقات المصادقة: في السابق، كان على المستخدمين تمكين التحقق بخطوتين باستخدام رقم الهاتف أولاً، والآن، يمكن للمستخدمين إضافة طرق خطوة ثانية أقوى مثل Google Authenticator أو مفاتيح الأمان مباشرةً دون الحاجة إلى رقم هاتف.

وهذا مفيد بشكل خاص للمؤسسات التي تعتمد على هذه الأساليب الأكثر أمانًا.

مفاتيح أمان الأجهزة: يتضمن تحديث آخر خيارات جديدة لمفاتيح أمان الأجهزة، وتدعم Google الآن استخدام مفاتيح أمان الأجهزة، مثل YubiKey أو Titan، كجزء من إعداد المصادقة الثنائية.

وفي الوقت نفسه، تلاحظ جوجل أنه إذا قرر المستخدم المسجل في التحقق بخطوتين إيقاف تشغيله في إعدادات حسابه، فإن خطواته الثانية المسجلة (على سبيل المثال، الرموز الاحتياطية، أو Google Authenticator، أو هاتف العامل الثاني) ستظل في حسابه.

في السابق، تمت إزالة جميع العوامل الثانية عند إيقاف تشغيل التحقق بخطوتين، ومع ذلك، وتماشيًا مع التحديث، إذا قام أحد المشرفين بتعطيل التحقق بخطوتين لمستخدم من خلال وحدة تحكم المشرف أو Admin SDK، فستتم إزالة العوامل الثانية كما كان من قبل، مما يضمن بقاء سير العمل خارج الخدمة متسقًا.

التوفر

بدأت جوجل في طرح التحديث الجديد، ويمكن للمستخدمين الذين لديهم حسابات Google شخصية التحقق من إعدادات حساباتهم لمعرفة ما إذا كانت عملية الإعداد الجديدة متاحة لهم.

كيفية إعداد التحقق بخطوتين لحساب جوجل الخاص بك

1 افتح متصفح الويب وانتقل إلى حول حساب جوجل، ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك للمتابعة.

2 بمجرد دخولك إلى صفحة حساب Google، ابحث عن لوحة التنقل ، داخل اللوحة، ابحث عن خيار "الأمان" واضغط عليه.

3 ضمن إعدادات "الأمان"، انتقل إلى "كيفية تسجيل الدخول إلى Google".

4 ابحث عن خيار "التحقق بخطوتين" واضغط عليه.

5 اضغط على "البدء" لمتابعة إعداده.

* يمكنك الاختيار من بين عدة خيارات بما في ذلك:

استخدم هاتفك: يمكنك اختيار تلقي رمز التحقق عبر رسالة نصية (SMS) أو مكالمة هاتفية إلى رقم هاتفك الموثوق به.

مطالبات Google: ترسل هذه الطريقة إشعارًا إلى هاتفك حيث يمكنك ببساطة الضغط على "نعم" للتحقق من أنك تحاول تسجيل الدخول. (يتطلب هاتفًا ذكيًا مزودًا بخدمات Google Play)

مفتاح الأمان: هذا جهاز مادي يمكنك استخدامه استخدامها للتحقق.

بمجرد اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة، سيتم تمكين التحقق بخطوتين لحساب Google الخاص بك.

وفقًا لشركة جوجل، فإن التحديث الجديد لعملية التحقق بخطوتين يعكس التزامها المستمر بأمن المستخدم، لا سيما في ضوء المخاطر المستمرة التي يواجهها مستخدمو أندرويد وأصحاب حسابات جوجل ، من خلال تقديم نظام 2FA أكثر قوة، تهدف Google إلى مساعدة المستخدمين على الدفاع ضد التهديدات الأمنية مثل هجمات التصيد والوصول غير المصرح به.



