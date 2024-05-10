شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية التحقق من صحة بطارية جهاز iPhone الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت شركة أبل في وقت سابق من هذا العام، اختبار بطاريات طرازات iPhone 15 الخاصة بها وحدثت مطالباتها بعمر البطارية للسلسلة بأكملها، مما يشير إلى أنها توفر عمرًا أفضل مما كان يعتقد سابقًا.

قامت أبل في فبراير 2024 بتحديث المواصفات الفنية للبطاريات في هواتف iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، ووفقا لأحدث اختباراتها، تقول شركة أبل إن بطاريات الأجهزة مصممة للاحتفاظ بنسبة 80% من سعتها الأصلية عند 1000 دورة شحن كاملة في ظل ظروف مثالية.

إنه تحسن كبير مقارنة بدورات الشحن الـ 500 التى تعلن عنها الشركة لجميع موديلات iPhone الأقدم خلال نفس عدد الدورات.

تشتمل طرازات iPhone 15 أيضًا على ميزة تحسين شحن البطارية، لذلك إذا كنت تشحن جهاز iPhone‌ الخاص بك بانتظام في الليل أثناء نومك، فيمكن للجهاز أن يحد من شحنه إلى 80٪، ثم ينتظر لمدة ساعة أو نحو ذلك قبل أن تستيقظ شحن الـ 20% المتبقية. يؤدي هذا إلى الحفاظ على ‌iPhone‌ بسعة مثالية لصحة البطارية عن طريق تقليل مقدار الوقت الذي يبقى فيه على الشاحن الخاص بك مشحونًا بنسبة 100٪، مما قد يقلل من عمره بمرور الوقت.

إذا كان لديك iPhone 15 مثبت عليه نظام التشغيل iOS 17.4 أو إصدار أحدث، فيمكنك الحصول على معلومات أكثر تحديدًا حول صحة بطارية جهازك بالطريقة التالية:

1- افتح تطبيق الإعدادات.

2- قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق البطارية.

3- تحقق من القراءة بجوار "حالة البطارية".

قامت Apple في فبراير 2024 بتحديث المواصفات الفنية للبطاريات في هواتف iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، ووفقا لأحدث اختباراتها، تقول شركة أبل إن بطاريات الأجهزة مصممة للاحتفاظ بنسبة 80% من سعتها الأصلية عند 1000 دورة شحن كاملة في ظل ظروف مثالية.

إنه تحسن كبير مقارنة بدورات الشحن الـ 500 التي تعلن عنها الشركة لجميع موديلات iPhone الأقدم خلال نفس عدد الدورات.

تشتمل طرازات iPhone 15 أيضًا على ميزة تحسين شحن البطارية، لذلك إذا كنت تشحن جهاز iPhone‌ الخاص بك بانتظام في الليل أثناء نومك، فيمكن للجهاز أن يحد من شحنه إلى 80٪، ثم ينتظر لمدة ساعة أو نحو ذلك قبل أن تستيقظ شحن الـ 20% المتبقية، ويؤدي هذا إلى الحفاظ على ‌iPhone‌ بسعة مثالية لصحة البطارية عن طريق تقليل مقدار الوقت الذي يبقى فيه على الشاحن الخاص بك مشحونًا بنسبة 100٪، مما قد يقلل من عمره بمرور الوقت.

تقول شركة Apple إن عمر بطارية أي طراز iPhone يعتمد في النهاية على كيفية استخدام الجهاز وشحنه بانتظام، وفي حين أن قراءة "السعة القصوى" ستمنحك مؤشرًا جيدًا عن صحة بطارية جهاز iPhone الخاص بك، فمن المفيد الضغط على النص الأزرق الذي يقول "حول البطارية والضمان"، والذي سيمنحك مزيدًا من المعلومات حول العمر المحتمل لبطارية جهازك بناءً على حول كيفية استخدامه.