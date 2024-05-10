شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قاضي يتهم آبل بعدم الإنصياع للأوامر بشأن منصات الدفع لتطبيقات الطرف الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر القاضي أمرًا قضائيًا يمنع شركة آبل من منع المطورين من نشر رابط أو التواصل مع العملاء حول كيفية الدفع مقابل المعاملات داخل التطبيق دون الحاجة إلى استخدام منصة معالجة الدفع الخاصة بشركة آبل، حيث تحصل الأخيرة على خصم يتراوح بين 15% إلى 30% من قيمة كل معاملة داخل التطبيق تمر عبر منصة المعالجة الخاصة بها.

حققت وحدة خدمات أبل، ثاني أكبر قطاع لها بعد آيفون، رقما قياسيا على الإطلاق لهذا القسم خلال الربع المالي الثاني من خلال حصولها على 23.87 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس.

ويتساءل القاضي عما إذا كانت شركة آبل قد جعلت الأمر معقدًا للغاية من خلال إنشاء عقبات يجب على المطورين إزالتها من أجل التواصل مع عملاء App Store حول كيفية الدفع مقابل المعاملات داخل التطبيق عبر منصات الدفع التابعة لجهات خارجية.

وفقًا لوكالة أسوشييتد برس، خلال أربع ساعات من شهادة ماثيو فيشر من شركة أبل، المدير التنفيذي المسؤول عن متجر تطبيقات آيفون، بدا القاضي جونزاليس روجرز محبطًا.

وعلى الرغم من شعورها بهذه الطريقة، يبدو أنها تشعر بالقلق من أن شركة آبل تعمل على الامتثال لطلبها بطريقة تزيد من أرباح الشركة بدلاً من تسهيل الأمر على مستخدمي متجر التطبيقات للدفع مقابل المعاملات داخل التطبيق.

سأل القاضي فيشر عما إذا كانت شركة آبل قد تعمدت إرباك العملاء عند الدفع مقابل التطبيقات والاشتراكات والملحقات داخل التطبيقات عبر منصات بديلة، وفي محاولة لمعرفة سبب تصميم شركة أبل لنظام الدفع البديل الخاص بها بالطريقة التي اتبعتها، قال القاضي جونزاليس رودجرز: "بخلاف خنق المنافسة، لا أستطيع أن أرى أي إجابة أخرى".

شهد فيشر أن شركة آبل تحاول اتباع أمر القاضي مع حماية مستخدمي آيفون من المهاجمين الضارين الذين يحاولون إقناع مستخدمي آيفون بتثبيت تطبيقات محملة بالبرامج الضارة.

في المعاملات داخل التطبيق المكتملة على منصة دفع تابعة لجهة خارجية، ينخفض ​​نطاق عمولة آبل إلى نطاق يتراوح بين 12% إلى 27% من 15% إلى 30% التي تحصل عليها على المدفوعات التي تتم معالجتها باستخدام منصتها الخاصة.

حتى مع انخفاض العمولة التي تجمعها شركة آبل على المعاملات داخل التطبيق والتي تتم الموافقة عليها على منصات الدفع التابعة لجهات خارجية، يقول القاضي جونزاليس روجرز إن شركة آبل تجمع مكاسب غير متوقعة.

ويقول فيشر إن شركة آبل تتوقع أنه بالنسبة للمعاملات التي تم التحقق منها على منصات الطرف الثالث، فإنها سوف تحصل على خصم بنسبة 18٪ من هذه المعاملات.