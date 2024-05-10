شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تسهل كتابة المطالبات على أداة Copilot وتعلن عن ميزات أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت مايكروسوفت مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لتحسين تفاعل المستخدم مع Copilot داخل تطبيقات Microsoft 365، وتتضمن هذه التحسينات الإكمال التلقائي، وإمكانيات إعادة الكتابة، وواجهة دردشة جديدة، وإصدار موسع من Copilot Labs.

ووفقا لما ذكره موقع "india today"، كتبت مايكروسوفت في منشور بمدونتها، "لقد سمعنا تعليقات متسقة من عملائنا، إن التحدث إلى الذكاء الاصطناعي أصعب مما يبدو.. لقد تعلمنا جميعًا كيفية استخدام محرك البحث، وتحديد الكلمات القليلة الصحيحة للحصول على أفضل النتائج، ويتطلب الذكاء الاصطناعي مزيدًا من السياق، لذلك نقدم ابتكارات Copilot لـ Microsoft 365 لمساعدة عملائنا على كتابة مطالباتهم".

تعد ميزة الإكمال التلقائي في Copilot بمساعدة المستخدمين في إكمال المطالبات عند بدء الكتابة، والتوصل إلى اقتراحات بناءً على احتياجات المستخدم الفورية والأنشطة السابقة.

لا تعمل هذه الميزة على تسريع العملية فحسب، بل تعمل أيضًا على إثراء المطالبات بالتفاصيل الضرورية التي تضمن نتائج أكثر دقة وإفادة.

كما تتيح ميزة إعادة الكتابة للمستخدمين تحويل المطالبات الأساسية إلى طلبات أكثر تعقيدًا وتفصيلاً بضغطة واحدة فقط.

وتهدف هذه الإمكانية إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على تفاعلات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتحويل كل مستخدم إلى "مهندس سريع" ماهر، قادر على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي إلى أقصى إمكاناته دون الحاجة إلى معرفة متخصصة.

أما التحديث الآخر هو واجهة الأداة الجديدة، والتي ستقدم توصيات سريعة الاستجابة بناءً على الأنشطة الأخيرة للمستخدم، على سبيل المثال، إذا كان لدى المستخدم اجتماع قادم، فسيعرض برنامج Copilot إعداد ملاحظات تفصيلية، مما يعزز الإعداد دون جهد يدوى.

توضح هذه الميزة كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعمل أكثر من مجرد أداة للأتمتة، ليصبح مشاركًا استباقيًا في تعزيز الإنتاجية.

وفي الوقت نفسه، تمت ترقية Copilot Labs للسماح للمستخدمين بإنشاء ونشر وإدارة مطالباتهم بشكل أكثر كفاءة، وهذا لا يسهل الإنتاجية الفردية فحسب، بل يعزز أيضًا تعاون الفريق، مما يسمح بتخصيص المطالبات لسير عمل محدد ومشاركتها عبر الفرق.

كما أنه من المقرر طرح التحسينات على Copilot لـ Microsoft 365 في الأشهر المقبلة، على الرغم من أن مايكروسوفت لم تحدد متى بالضبط.