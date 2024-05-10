شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب تطرح تصميما جديدا للتطبيقات على أندرويد وiOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل تطبيق واتساب على وضع داكن أكثر قتامة، ونظام ملاحة مُعاد تصميمه، وأيقونات جديدة، والمزيد من تغييرات التصميم، حيث أدخل تطبيق واتساب مجموعة من التغييرات في التصميم على واجهة الهاتف المحمول الخاصة به لكل من iOS وأندرويد.



واتساب

وبحسب موقع gadgets360 الهندى، فإن بعض التغييرات الجديدة دقيقة للغاية، في حين أن بعضها الآخر أكثر وضوحًا، كذلك فهناك أيضًا بعض الإضافات إلى التخطيط مثل مرشحات الدردشة، والتي يقال إنها تساعد في تحسين التنقل.

وتقول الشركة إن هذه التغييرات تزيد من وظائف التطبيق مع الحفاظ على عناصره البسيطة والتي يمكن الوصول إليها بسهولة، ومع التغييرات الجديدة، تظهر تخطيطات iOS وأندرويد للتطبيق أكثر تشابهًا من ذي قبل.

وادعت الشركة في منشور بالمدونة أنه بعد النظر في أكثر من 35 لوحة ألوان، تم اختيار واجهة واتساب الخضراء الجديدة والمتسقة، وحصل تطبيق واتساب لنظام أندرويد أيضًا على وضع مظلم أكثر قتامة، مع تباين أعلى ونغمات أعمق للمساعدة في تقليل إجهاد العين في ظروف الإضاءة المنخفضة وزيادة الوضوح.

كما تم أيضًا تحديث أيقونات واتساب بمظهر مستدير ومحدد، ولمطابقة ذلك، توجد رسوم متحركة جديدة ورسوم توضيحية مُعاد تصميمها، وتم أيضًا تحديث خلفية رسومات الشعار المبتكرة الافتراضية بمهارة.

وكجزء من عملية إصلاح التصميم، يحصل مستخدمو أندرويد أيضًا على شريط التنقل السفلي في واتساب، وقد تم طرح هذه الميزة في شهر مارس من هذا العام، ويحصل مستخدمو iOS على تخطيط مرفق جديد مع درج قابل للتوسيع بدلاً من قائمة ملء الشاشة.

وتم أيضًا تضمين عوامل تصفية الدردشة التي تم تقديمها مؤخرًا مع علامات تبويب منفصلة للرسائل والمجموعات غير المقروءة في إعادة التصميم.

وأشار تقرير سابق إلى أن واتساب كان يختبر ميزة جديدة للتحكم في التكبير/التصغير والتي ستسمح للمستخدمين بالتبديل بين خيارات التكبير المختلفة عند النقر على الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو مباشرة في التطبيق.