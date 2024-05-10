شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى خطوات.. كيفية تحديث برامج تشغيل وحدة معالجة الرسومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب في تحديث برامج تشغيل AMD الخاصة بك بأقل قدر من المتاعب، فإن أفضل رهان لك هو استخدام برنامج AMD الذي سيكتشف أجهزتك تلقائيًا ويقترح برامج التشغيل المطابقة، ويمكن استخدام هذا لتحديث كل من برامج تشغيل GPU وبرامج تشغيل مجموعة الشرائح، مما يجعلها أداة متعددة الاستخدامات.

الخطوة 1: تتوفر أداة الكشف والتثبيت التلقائي من AMD بسهولة على موقعها الإلكتروني، لذا توجه إلى هناك لتنزيلها.

الخطوة 2: اسمح للأداة بفحص جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، قد يستغرق ذلك بعض الوقت وقد يصبح أسرع إذا قمت بإيقاف تشغيل البرامج الأخرى، وبمجرد انتهاء الفحص، ستخبرك AMD ببرامج التشغيل المتوفرة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

وبمجرد العثور على برامج التشغيل، يمكنك اختيار تخطيها أو تثبيتها، و قبل الضغط فوق "تثبيت" ، لا تتردد في الضغط فوق " خيارات إضافية" لتحديد نوع التثبيت وموقعه، ولدى AMD أيضًا خيار مفيد يتيح لك إجراء إعادة ضبط المصنع على برامج التشغيل الخاصة بك، وهو موجود ضمن خيارات إضافية.

وهذه طريقة لإزالة برنامج التشغيل بالكامل وإجراء تثبيت نظيف دون أن يقوم Windows بتزويدك تلقائيًا ببرنامج تشغيل احتياطي، وهو ما يميل عادةً إلى القيام به.

الخطوة 3: ستظهر برامج تشغيل وحدة معالجة الرسومات أولاً، وينطبق هذا حتى إذا لم يكن لديك بطاقة رسومات منفصلة من AMD، حيث تحصل وحدات معالجة الرسومات المدمجة أيضًا على برامج تشغيل، وبعد ذلك، ستحصل على برامج تشغيل مجموعة الشرائح إذا كان لديك أيضًا معالج Ryzen، اضغط على تلك التي تريد تخطيها لإلغاء تحديدها، ثم اضغط على تثبيت لبدء العملية.

بمجرد انتهاء التثبيت، أعد تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك لإنهاء التغييرات.