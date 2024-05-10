شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يقدم خدمات جديدة لحماية انتخابات الاتحاد الأوروبى من المعلومات المضللة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل منصة مشاركة الفيديو الشهيرة يوتيوب على شد حزامها قبل انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2024 التي ستجرى في يونيو، وكما أُعلن يوم الخميس الماضي، قالت شركة جوجل، المالكة لموقع يوتيوب، إن المستخدمين سيبدأوا في رؤية العديد من الإضافات الجديدة إلى مقاطع الفيديو المتعلقة بالانتخابات.

وستكون هناك لوحات معلومات حول كيفية التصويت والتسجيل عند البحث عن المواضيع ذات الصلة، بالإضافة إلى الملفات الشخصية للمرشحين، كذلك سيتم أيضًا نشر نتيجة الانتخابات في الوقت الفعلي في تاريخ الانتخابات.

أما بالنسبة للمحتوى المتعلق بالذكاء الاصطناعي، فقد قال يوتيوب إنه بدأ يطلب من منشئي المحتوى تصنيف ما إذا كانت مقاطع الفيديو الخاصة بهم قد تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي أم لا.

وتم الإعلان عن هذه الخطوة لأول مرة قبل بضعة أشهر، وهناك أيضًا أداة جديدة في الإعدادات لمساعدتك في تصنيفها بشكل أسهل.

وجاء في الإعلان: "في عام 2023، قمنا بإزالة أكثر من 35000 مقطع فيديو تم تحميلها في الاتحاد الأوروبي لانتهاكها سياسات المعلومات الخاطئة لدينا".

يعقد العالم انتخابات في عام 2024 في أكثر من 60 دولة، يحق لأكثر من 4 مليارات شخص على الأقل التصويت هذا العام، ولكن مع التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي، هناك مخاوف متزايدة من أن المحتوى الذي يصنعه الذكاء الاصطناعي سوف يصيب الجمهور بطريقة أو بأخرى بمعلومات مضللة.

وأعلنت مايكروسوفت أيضًا عن إجراءاتها لحماية الانتخابات في جميع أنحاء العالم، حيث أطلقت شركة Redmond، جنبًا إلى جنب مع OpenAI، صندوق "المرونة المجتمعية" بقيمة 2 مليون دولار للمؤسسات والمنظمات غير الربحية التي تعمل على تثقيف الأشخاص حول كيفية اكتشاف محتوى الذكاء الاصطناعي والتعامل معه.

قام أحد الشركاء المعترف بهم، وهو التحالف من أجل مصدر المحتوى والأصالة (C2PA)، بتطوير نظام علامة مائية رقمية لتسمية العناصر المرئية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.