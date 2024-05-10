شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تطرح ميزة جديدة لمستخدمي سيارتها لتوفير مزيد من الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن الآن لمالكى تسلا الذين يحتاجون إلى فتح صندوق السيارة إلى فتحه دون استخدام اليدين للدخول إليها، حيث ستصبح السيارة قادرة على اكتشاف مالكها وفتح الصندوق تلقائيا.

والميزة لا تعمل فقط مع الألعاب الضخمة أو الصناديق الضخمة، بل تعمل آلية التحدث بدون استخدام اليدين بشكل جيد إذا كنت تحمل أشياء أخرى مثل أكياس التسوق، أو صندوق كبير، أو حقيبتين.

وقد وصل نظام التحدث الحر كجزء من تحديث برنامج Tesla الأخير، والذي يجلب معه عددًا كبيرًا من الميزات الأخرى أيضًا ، كما إنه يعمل على الطراز S/X الجديد ، بالإضافة إلى مركبات الطراز 3 التي تمت ترقيتها، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيصل أيضًا إلى طراز Tesla's Model Y .

ولتمكين ميزة صندوق السيارة بدون استخدام اليدين، افتح تطبيق Tesla وانتقل إلى إعدادات السيارة، ثم الأقفال، وقم بتشغيل حقيبة السيارة بدون استخدام اليدين، تأكد أيضًا من أن إعدادات هاتفك تسمح بالتفاعلات القريبة لتطبيق Tesla.



وتعمل الميزة فقط عندما يكون مفتاح السيارة قريبًا من السيارة، مما يمنع الفتح العرضي أو غير المصرح به، لكن في نفس الوقت فهو لا يفتح في كل مرة تمر فيها بسيارتك.

حيث تحتاج أولاً إلى الوقوف للحظة في الخلف والاستماع إلى ثلاث أصوات تنبيه تشير إلى أن صندوق السيارة على وشك الفتح، وإذا ابتعدت أثناء صدور أصوات التنبيه، فسيتم إلغاء الإجراء وسيظل صندوق السيارة مغلقًا.

وهناك العديد من شركات صناعة السيارات لديها منذ فترة طويلة سيارات ذات صندوق يمكن فتحه دون استخدام اليدين، على الرغم من أن البعض يطلب منك التلويح بقدمك لفترة وجيزة أسفل السيارة لتنشيط جهاز الاستشعار الذي يتسبب في فتح صندوق السيارة.

ولا يتطلب نظام Tesla الذي يعمل بدون استخدام اليدين أي إجراء موازنة من هذا القبيل، ويستخدم بدلاً من ذلك مستشعرات UWB (النطاق العريض للغاية) للكشف عن موقع مالك السيارة.