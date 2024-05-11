شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إعلان لأحد منتجات أبل يستفز المستخدمين ويجبر الشركة على الاعتذار .. القصة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مجلة Ad Age أن شركة آبل اعتذرت يوم الخميس بعد أن أثار إعلان عن أحدث طراز من أجهزة iPad Pro انتقادات من خلال عرض رسوم متحركة لآلات موسيقية ورموز أخرى للإبداع يتم سحقها.

اعتذار أبل

نقلت مجلة Ad Age عن الشركة المصنعة لأجهزة أيفون قولها: "هدفنا هو الاحتفال دائمًا بعدد لا يحصى من الطرق التي يعبر بها المستخدمون عن أنفسهم ويجلبون أفكارهم إلى الحياة من خلال iPad، لقد أخطأنا الهدف بهذا الفيديو، ونحن آسفون".

إعلان Crush

ورفض متحدث باسم شركة أبل التعليق ولكنه وجه الاستفسارات إلى تقرير Ad Age، وحصد الإعلان الذي يحمل عنوان "Crush" أكثر من مليون مشاهدة على قناة أبل على YouTube وشاركه الرئيس التنفيذي تيم كوك على منصة التواصل الاجتماعي X.

ويظهر الإعلان مجموعة متنوعة من الأدوات والأشياء الإبداعية مثل الكاميرا والغيتار والبيانو والطلاء التي تم تدميرها بواسطة كسارة صناعية، وثم يكشف الكسارة عن جهاز iPad الذي تم كشف النقاب عنه حديثًا، مما يرمز إلى مدى ما يشمله النموذج الأنحف الجديد.

انتقادات المستخدمون

انتقد المعلقون عبر الإنترنت الإعلان ووصفوه بأنه غير حساس وخروج غير مرحب به عن الموقع التاريخي للشركة لعلامتها التجارية باعتبارها غير ملتزمة وصديقة للإنسان وترياق لعالم بائس عديم اللون.

وفي منشور على موقع X، قال الممثل هيو جرانت إن الإعلان أظهر "تدمير التجربة الإنسانية بفضل وادي السيليكون"، وكشفت شركة التكنولوجيا العملاقة عن الجهاز اللوحي يوم الثلاثاء بشريحة جديدة لحوسبة الذكاء الاصطناعي في الوقت الذي تسارع فيه للحاق بمنافسيها من شركات التكنولوجيا الكبرى في سباق للسيطرة على التكنولوجيا الناشئة.

وقالت شركة آبل إن جهاز iPad Pro، الذي أصبح متاحًا للطلب يوم الثلاثاء، قام بترقية شاشات العرض وهو “أنحف منتج لشركة أبل على الإطلاق”.