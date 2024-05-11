شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تقدم ميزة Circle to Search لمستخدمى كروم على سطح المكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة جوجل تستعد لطرح ميزة "Circle to Search" المبتكرة لمستخدمي سطح مكتب كروم، حيث ظهرت هذه الميزة لأول مرة مع أحدث سلسلة Samsung S24 وتم طرحها لاحقًا لمزيد من أجهزة Samsung وPixel، و تتيح الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين إجراء عمليات البحث ببساطة عن طريق وضع دائرة حول المحتوى الذي يظهر على الشاشة.

ويتيح جوجل كروم حاليًا للمستخدمين البحث عن مزيد من المعلومات ضمن النصوص والصور الموجودة على صفحات الويب، ويمكنك استخدامه لجمع المزيد من المعلومات أو استكشاف صور مشابهة بصريًا عبر الإنترنت، ومع ذلك، يقال إن جوجل تعمل على تحديث جديد من شأنه تبسيط ميزة البحث في Lens، بهدف توفير تجربة أكثر سلاسة. سيقدم هذا التحديث ميزة مشابهة لـ "Circle to Search" على أجهزة أندرويد.

وتم رصد الميزة الجديدة لأول مرة بواسطة Leopeva64 على تويتر، وفقًا لما أوردته Android Police، عند التنشيط، ستعرض واجهة مستخدم جوجل Lens في كروم رسمًا متحركًا جديدًا يشبه إلى حد كبير تجربة Circle to Search على Android، ويعتمد هذا على التغييرات السابقة التي طرأت على وظيفة Lens في كروم، مثل القدرة على تعتيم لقطات الشاشة وإضافة رمز Lens الذي يتتبع المؤشر.

في الوقت الحالي، يمكن للمستخدمين التقاط لقطات شاشة باستخدام جوجل Lens على كروم، لكن العملية تتطلب نقرات متعددة وتفتقر إلى التصميم البديهي، ومع ذلك، مع الميزة القادمة، قد يجد المستخدمون أن عملية البحث أكثر وضوحًا.

على الرغم من الترقب المحيط بهذا التحديث، سيظل المستخدمون مقتصرين على التحديدات المستطيلة بدلاً من الدوران الحر لتسليط الضوء على المحتوى على سطح المكتب، ومع ذلك، يعد هذا التحديث جزءًا من جهود جوجل لدمج تجربة البحث على الأجهزة المحمولة في تصفح سطح المكتب.

وفي حين أن جوجل لم تؤكد بعد تاريخ الإصدار الرسمي، فمن المتوقع أن تصبح الميزة متاحة على نطاق واسع في المستقبل القريب، وفي الوقت نفسه، أجرت جوجل مؤخرًا ترقية كبيرة لنظام التحقق بخطوتين (2SV)، بهدف تعزيز أمان المستخدم وتبسيط عملية الإعداد، ويتيح هذا التحديث للمستخدمين تفعيل المصادقة الثنائية بدون رقم هاتف، فهو يوفر طرقًا أكثر ملاءمة لتأمين حساباتهم من خلال خيارات بديلة مثل تطبيقات المصادقة أو مفاتيح أمان الأجهزة.

يجلب التحديث الجديد التغييرات التالية على نظام التحقق بخطوتين:

تطبيقات Authenticator: لم يعد المستخدمون مطالبين بتمكين التحقق بخطوتين في البداية باستخدام رقم الهاتف. ويمكنهم الآن إعداد أساليب خطوة ثانية أكثر قوة مباشرةً مثل جوجل Authenticator أو مفاتيح الأمان. يعد هذا التغيير مفيدًا بشكل خاص للمؤسسات التي تستفيد من هذه الخيارات الأكثر أمانًا.

مفاتيح أمان الأجهزة: تقوم جوجل الآن بدمج مفاتيح أمان الأجهزة بسلاسة مثل YubiKey أو Titan ضمن عملية إعداد المصادقة الثنائية (2FA).

وفي الوقت نفسه، توضح جوجل أنه إذا قرر مستخدم لديه ميزة التحقق الثنائي (2SV) إلغاء تنشيطه من خلال إعدادات حسابه، فإن طرق التحقق الثانوية الخاصة به (على سبيل المثال، الرموز الاحتياطية، أو جوجل Authenticator، أو هاتف العامل الثاني) ستظل مرتبطة بحسابه. في السابق، كان تعطيل التحقق بخطوتين يؤدي إلى إزالة جميع العوامل الثانية. ومع ذلك، إذا قام أحد المشرفين بتعطيل التحقق بخطوتين لمستخدم من خلال وحدة تحكم المشرف أو Admin SDK، فستتم إزالة العامل الثاني كالمعتاد، مما يضمن إجراءات إزالة متسقة.

وبالنسبة للتوفر، بدأت جوجل في طرح التحديث الجديد، يجب على المستخدمين الذين لديهم حسابات جوجل شخصية التحقق من إعدادات حساباتهم لمعرفة ما إذا كانت عملية الإعداد المجددة متاحة لهم.