الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن يسود السبت طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت أن تشهد البلاد نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد على فترات متقطعة.