شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زيادة مبيعات أيفون فى الصين بنسبة 12% خلال مارس بعد تخفيض الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت شحنات هواتف آيفون في الصين بنسبة 12% في مارس بعد أن خفضت الشركة وتجار التجزئة التابعين لها الأسعار، وفقا لبيانات من شركة أبحاث تابعة للحكومة الصينية.

وأظهرت بيانات من الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CAICT) التي نشرت يوم الأربعاء أن شحنات الهواتف ذات العلامات التجارية الأجنبية في الصين زادت بنسبة 12 بالمائة في مارس إلى 3.75 مليون وحدة من 3.35 مليون في العام السابق.

وعلى الرغم من أن البيانات لم تذكر صراحة شركة أبل، إلا أن الشركة هي صانع الهواتف الأجنبية المهيمنة في سوق الهواتف الذكية في الصين، ويشير هذا إلى أن الزيادة في شحنات الهواتف ذات العلامات التجارية الأجنبية يمكن أن تعزى إلى أداء شركة أبل.

جاءت زيادة مبيعات أبل في شهر مارس في أعقاب جهود الخصم المكثفة التي قادتها الشركة والبائعين الخارجيين في الفترة التي سبقت الشهر، مع عرض بعض طرز iPhone 15 بخصومات تصل إلى 10 بالمائة.

ويبدو أن تخفيضات الأسعار قد حفزت الطلب وساهمت في نمو الشركة في السوق الصينية. ويمثل هذا تحولًا كبيرًا مقارنة بالشهرين الأولين من عام 2024، عندما شهدت شركة أبل انخفاضًا بنسبة 37 بالمائة في المبيعات، وفقًا لحسابات رويترز المستندة إلى بيانات CAICT.

خلال الربع الأول من هذا العام، تراجعت شحنات الهواتف الذكية من شركة آبل في الصين بنسبة 19%، وهو أسوأ أداء لها منذ عام 2020، وفقًا لشركة الأبحاث كاونتربوينت، و كان السبب الرئيسي لانخفاض مبيعات شركة أبل هو إطلاق شركة Huawei للهاتف الذكي المتطور ومبيعاتها الناجحة في أغسطس من العام السابق.

سجلت شركة أبل مبيعات بلغت 16.37 مليار دولار للربع المالي الثاني المنتهي في 30 مارس في منطقة الصين الكبرى، بانخفاض 8.1 بالمائة ولكن أعلى من توقعات المحللين البالغة 15.59 مليار دولار، وأظهرت بيانات من Visible Alpha.