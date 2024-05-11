شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مساعد الذكاء الاصطناعى Copilot AI يصبح أكثر ذكاء بعد التحديث الأخير.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستقدم مايكروسوفت قريبًا ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي (AI) ستساعد المستخدمين الذين يجدون صعوبة في كتابة المطالبات أو الحصول على النتيجة المرجوة من برنامج Copilot chatbot دفعة واحدة، حيث أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة يوم الأربعاء أنها تعمل على العديد من الميزات الجديدة المصممة جميعها للمساعدة في تحسين نتائج Copilot AI.

وتتضمن هذه الميزات الإكمال التلقائي وإعادة الكتابة والمتابعة، بالإضافة إلى ذلك، تعمل أيضًا على ميزة Copilot Lab التي ستساعد المؤسسات في الحصول على مطالبات مخصصة لاحتياجات العمل الخاصة بها.

وفي منشور مدونة نشرته شركة مايكروسوفت وشركتها التابعة LinkedIn، سلطت الشركتان الضوء على كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على مساحة العمل، وشارك المنشور العديد من التقارير والإحصاءات التي تسلط الضوء على كيفية قيام الذكاء الاصطناعي بإنشاء وظائف جديدة، ودفع المهنيين نحو تحسين المهارات وتغيير الوظائف لدخول مجال الذكاء الاصطناعي.

كما ذكر أيضًا العديد من الميزات الجديدة التي كان عملاق التكنولوجيا يعمل عليها والتي تستهدف أولئك الذين يعانون من مطالبات الكتابة.

وتوضيحًا لهذه المشكلة، قالت مايكروسوفت: "بالنسبة للكثيرين، فإن التحديق في مربع المطالبة الفارغ هذا يبدو وكأنه يواجه صفحة فارغة: من أين يجب أن أبدأ؟" اليوم، نعلن عن Copilot لابتكارات مايكروسوفت 365 لمساعدة عملائنا على الإجابة على هذا السؤال.

الميزة الأولى هي الإكمال التلقائي، وستسمح هذه الميزة لبرنامج Copilot بعرض اقتراحات لإكمال المطالبة، فعلى سبيل المثال، إذا كتب المستخدم "ملخص"، فسيعرض برنامج الدردشة "آخر عشر رسائل بريد إلكتروني" والعديد من الاقتراحات الأخرى.



ويمكن للمستخدم بعد ذلك اختيار واحد منهم والوصول بسرعة إلى النتيجة، ميزة أخرى من هذا القبيل تسمى إعادة الكتابة، ويستهدف هذا أولئك الذين يكافحون من أجل الحصول على النتيجة المرجوة في التكرار الأول ويكتبون مطالبات متابعة متعددة لضبط استجابة Copilot AI.

كما سيحصل Copilot على زر جديد لإعادة كتابة المطالبات وبمجرد أن يكتب المستخدم وصفًا أساسيًا لما يريده، فإنه سيقوم بتعديله لإضافة المزيد من التفاصيل والتعليمات المحددة والتوضيح لمساعدة الذكاء الاصطناعي في الحصول على السياق الصحيح.



وأخيرا، هناك ميزة "catch-up"، إنها واجهة دردشة جديدة ستعرض للمستخدمين رؤى شخصية بناءً على نشاطهم الأخير، وسوف تظهر أيضا التوصيات، على سبيل المثال، إذا كان هناك اجتماع قادم، فسيقترح برنامج الدردشة الآلي على المستخدم مراجعة الملاحظات. ستكون هذه الميزات متاحة لمستخدمي مايكروسوفت 365 المدفوعين في الأشهر المقبلة.