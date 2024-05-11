شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن مواصفات PlayStation 5 Pro.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت العديد من الشائعات حول جهاز PlayStation 5 Pro، حيث من المتوقع أن تأتي وحدة التحكم القادمة من سوني مع تعزيز كبير فى الأداء وقد قال العديد من المرشدين الشيء نفسه في الأشهر القليلة الماضية، ففي شهر مارس، ظهرت تقارير تفيد بأن جهاز PS5 Pro يمكن أن يأتي مع زيادة في الأداء بنسبة 45 بالمائة، كما هو مذكور في وثيقة فنية حصل عليها YouTuber Moore's Law is Dead.

لكن تمت إزالة مقطع فيديو مستخدم YouTube لأنه يحتوي على "مواد محمية بحقوق الطبع والنشر" ولكن هذا أدى إلى زيادة الشائعات بأن العمل على PS5 كان بالفعل يجري على قدم وساق، والآن، تشير التقارير الجديدة إلى أن جهاز PS5 Pro قد يشهد تعزيزًا كبيرًا في الأداء.

وفقًا لتقرير صادر عن Digital Foundry، قد تأتي وحدة التحكم القادمة بقدرات أفضل لوحدة معالجة الرسومات، متجاوزة قدرات PlayStation 5 الأصلية وPS5 Slim بهامش كبير، ووفقًا للتقرير، من المقرر أن تتميز وحدة التحكم القادمة من سوني بزيادة ملحوظة بنسبة 227 بالمائة في تيرافلوب، حيث ارتفعت من 10.23 تيرافلوب إلى 33.5 تيرافلوب مثيرة للإعجاب، تشير هذه القفزة إلى تحسن كبير في الأداء.

بالنسبة للمبتدئين، يشير التيرافلوب إلى تريليون عملية فاصلة عائمة في الثانية، وهو بمثابة مقياس لأداء الحوسبة، وفي وحدات تحكم الألعاب مثل PS5 وXbox Series X وS، تعمل التيرافلوب كمقياس رئيسي يعكس قوة المعالجة الرسومية، ويرتبط بقدرة النظام على تقديم رسومات معقدة، ومعدلات إطارات أسرع، وأداء متفوق بشكل عام في الألعاب التي تتطلب بصريًا.



ومع ذلك، في حين أن الزيادة في التيرافلوب تبدو مذهلة للوهلة الأولى، قدم ريتشارد ليدبيتر من شركة Digital Foundry أيضًا منظورًا دقيقًا، وأوضح أنه في حين تشير الوثائق إلى زيادة في الأداء بنسبة 227 بالمائة، فمن المتوقع أن يزيد معدل النقل الفعلي للعبة بنسبة 45 بالمائة فقط، وينبع هذا التناقض من دعم FP32 ثنائي الإصدار لبنية RDNA 3، والذي يعزز معالجة التعليمات دون مضاعفة أداء اللعبة بالضرورة.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع إطلاق جهاز PS5 Pro في وقت لاحق من هذا العام، وفي الآونة الأخيرة، ذكر تقرير GSM Arena أن شركة Sony طلبت من المطورين إعداد ألعابهم لجهاز PS5 Pro، مع التركيز على التحسينات في قدرات تتبع الأشعة، ويُشاع أن جهاز PS5 Pro يحمل الاسم الرمزي Trinity، ومن المتوقع أن يتميز بوضع وحدة المعالجة المركزية المحسّن، ويبدو أن هذا يهدف إلى تعزيز قدرة وحدة التحكم على دعم الألعاب بتتبع الأشعة المتقدم.

كشف تقرير سابق من InsiderGaming أن شركة Sony ستقدم أيضًا علامة PS5 Pro Enhanced جديدة، مما يشير إلى ألعاب محسنة لاستخدام القدرات المحسنة لوحدة التحكم، ومن المتوقع أن يكون هذا الملصق بمثابة علامة تمييز للعناوين التي تقدم وضع رسومات PS5 Pro، والذي يتميز بتحسينات مثل PSSR لرفع مستوى 4K، ومعدل إطارات ثابت يبلغ 60 إطارًا في الثانية، وقدرات محسنة لتتبع الشعاع.

على غرار ملصق PS4 Pro Enhanced من الجيل السابق، ستُعلم علامة Trinity Enhanced اللاعبين عندما يتم تحسين اللعبة خصيصًا لأجهزة PS5 Pro. يتضمن ذلك تحسينات في أداء الرسومات ودقتها، مما يوفر للاعبين تجربة بصرية فائقة.

فيما يتعلق بالمواصفات الأخرى المتوقعة لجهاز PS5 Pro، أشارت التقارير في وقت سابق إلى ترقيات كبيرة مقارنة بسابقه، ويمكن للاعبين أن يتوقعوا تحسينات مثل وحدة معالجة مركزية ذات سرعة أعلى بنسبة 10 بالمائة، وذاكرة أسرع بنسبة 28 بالمائة، وكما ذكرنا سابقًا، ما يصل إلى 45 بالمائة من تحسين الأداء. من المتوقع أن تؤدي هذه التحسينات إلى لعب أكثر سلاسة وأوقات تحميل أسرع وتحسين الدقة الرسومية.

فى حين أن التوقعات عالية بالنسبة لجهاز PS5 Pro، تشير التقارير إلى أنه لا ينبغي للاعبين أن يتوقعوا تشغيل عناوين مثل GTA 6 بمعدل 60 إطارًا في الثانية على الإصدار Pro من PS5K ومع ذلك، من المتوقع أن تقدم وحدة التحكم أداءً محسنًا بدقة 4K وقد تقدم أيضًا وضع أداء 8K جديدًا.