تكنولوجيا: هاتف Oppo Reno 12 Pro ينطلق بميزة إجراء المكالمات عبر البلوتوث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير التي جاءت من “Digital Chat Sation” عن بعص التفاصيل حول إصدار Oppo المرتقب Reno 12 Pro الذي يأتي بميزة إجراء المكالمات عبر البلوتوث.

ينطلق هاتف Reno 12 Pro القادم من Oppo بالإصدار الخاص “Star Speed” من رقاقة معالج Dimensity 9200 من MediaTek، ومن المتوقع أن يقدم هذا الإصدار آداء أسرع من رقاقة Dimensity 9200 Plus.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن هاتف Reno 12 Pro يأتي بذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

من جانب أخر يأتي هاتف Oppo Reno 12 Pro بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، وتشير التسريبات إلى أن الإعدادات تتضمن مستشعر Sony IMX890 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، كما يأتي مستشعر Samsung GN5 الثالث بدقة 50 ميجا بيكسل بعدسات telephoto لتكبير بصري حتى مرتين.

أيضاً يأتي الهاتف بكاميرة سيلفي تضم مستشعر JN5 بدقة 50 ميجا بيكسل، كما أشارت التسريبات إلى أن الهاتف يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، ويتميز الإطار الجانبي للهاتف بتصميم من البلاستيك، كما يأتي الهاتف بمحرك X-axis لدعم إستجابة لمسية، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

ومن بين المواصفات التي أشار إليها التقرير دعم هاتف Reno 12 Pro ميزة إجراء المكالمات الصوتية عبر البلوتوث وخارج نطاق الإنترنت، إلا أن مصدر التسريبات لم يوضح تفاصيل دقيقة حول هذه الميزة، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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