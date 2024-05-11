تكنولوجيا: تفاصيل قدرة الشحن وسعة البطارية في هاتف iQOO 13 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة iQOO التجارية لإطلاق سلسلة هواتف iQOO 13 في الربع الأخير من هذا العام، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن سعة البطارية وقدرة الشحن في الإصدار الرئيسي.

جاءت أحدث التسريبات حول سلسلة iQOO 13 عبر “Smart Pikachu” على منصة Weibo، حيث أوضحت التسريبات قدرة الشحن في الإصدار الرئيسي الذي يضم بطارية بقدرة 6000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، أي يحصل هذا الإصدار على ترقية بقدرة 1000mAh مقارنة بإصدار الشركة السابق iQOO 12.

ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن هذا الإصدار يأتي برقاقة كوالكوم المرتقبة Snapdragon 8 Gen 4 والتي تضم أنوية Oryon المخصصة لتعزيز الآداء، وتأتي بترقية في شريحة NPU، وإمكانيات تقنية الذكاء الإصطناعي.

ومن المتوقع أن تتضمن سلسلة iQOO 13 الإصدار الرئيسي مع iQOO 13 Pro، على أن يتميز الإصدار الرئيسي بجودة عرض 1.5K وتصميم مسطح للشاشة، بينما يأتي إصدار Pro بتصميم منحني في الشاشة وجودة عرض 2K.

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