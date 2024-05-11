تكنولوجيا: هاتف شاومي Xiaomi Mix Flip يظهر في منصة 3C

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شاومي للأسواق قريباً أول إصدارات الشركة من الهواتف المميزة بتصميم صدفي قابل للطي Xiaomi Mix Flip، ولقد رصد هذا الإصدار بالفعل في منصة 3C التي كشفت عن بعض التفاصيل حول هذا الإصدار.

تنافس العملاق الصيني شاومي قريباً في الأسواق العالمية بأول إصدارات الشركة من الهواتف المميزة بتصميم صدفي قابل للطي.

ولقد كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من منصة 3C عن الهاتف الذي سجل بنموذج رقم “2405CPX3DC” والذي يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

من جانب أخر كشف تسريبات “Digital Chat Sation” عن أن هاتف شاومي الصدفي القابل للطي يقدم بشكل رسمي في الحدث المقرر عقده في الربع الثالث من هذا العام، والذي تقدم فيه شاومي هاتف Mix Fold 4.

أيضاً أوضحت التسريبات خطط شاومي لدعم هاتف Xiaomi Mix Flip بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري ومستشعر Omnivision OV60A ½.8 لكاميرة telephoto تدعم التكبير البصري حتى مرتين.

كما تشير بعض التفاصيل الأخرى إلى أن هذا الإصدار يدعم ميزة الشحن اللاسلكي، كما يأتي بمعايير لمقاومة الماء وهي ميزة تقدم للمرة الأولى في هواتف شاومي القابلة للطي.

يذكر أن التقارير تؤكد على أن هاتف Mix Flip سينطلق للأسواق العالمية بدءاً من تركيا والهند، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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