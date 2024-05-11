فيروس «ميرس».. السعودية ترفع حالة التأهب بسبب مرض مرتبط بكورونا

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدثت صحيفة "تليجراف" البريطانية عن تفشي فيروس "ميرس" في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد ظهور 3 حالات مؤكدة بالعدوى لدى أشخاص لم يكن لهم أي احتكاك بالإبل التي تعد المصدر الرئيسي المعروف لهذا الفيروس، فيما تواصل السلطات جهودها لمنع تفشي المرض.

ويعرف المرض المسبب للفيروس باسم "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية"، وينتمي لعائلة فيروس كورونا، ولكن بمعدل وفيات أعلى بكثير، حيث توفى 35% من الحالات المؤكدة، بحسب ما أعلنت لمنظمة الصحة العالمية.

وتأتي الإصابة بالفيروس من الاحتكاك بالإبل العربية وحيدة السنام.

وتم إرجاع معظم حالات التفشي السابقة إلى الأشخاص الذين يكونون على اتصال وثيق بالثدييات أو حليبها الخام.

ولم تتمكن السلطات السعودية من ربط تفشي المرض الحالي، حيث تم اكتشاف آخر الحالات عندما ذهب مدرس يبلغ من العمر 56 عامًا في العاصمة الرياض إلى المستشفى في أوائل أبريل، عليه أعراض الإصابة، مما أثار مخاوف من انتشار الحالات الأقل حدة دون التمكن من اكتشافها.

وتوقعت منظمة الصحة العالمية أن يتم تجاهل الحالات الأقل خطورة، والتي لا تظهر عليها أعراض، مما قد يؤثر أيضًا على معدل الوفيات الإجمالي للحالات.

وهذا الأسبوع، قالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تحذير من المرض: "لم يكن هناك تاريخ واضح للتعرض لعوامل الخطر النموذجية لفيروس كورونا، والتحقيقات مستمرة لـ تحديد مصدر العدوى."

جدير بالذكر أن الحالة الأولى للإصابة بالفيروس، كانت لرجل يعاني من ظروف صحية مزمنة، توجه إلى المستشفى في أوائل أبريل بعد إصابته بالسعال والحمى وآلام في الجسم، لكنه توفى في وقت لاحق بسبب المرض.

وتم اكتشاف فيروس "ميرس" للمرة الأولى في عام 2012، عندما انتقل من الإبل إلى البشر في المملكة العربية السعودية، وانتشر منذ ذلك الحين إلى 27 دولة أخرى.

وعلى الصعيد العالمي، تم الإبلاغ عن 2204 حالة إصابة و860 حالة وفاة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، بينما كانت الغالبية العظمى، أي أكثر من 80 %، كانت في السعودية.