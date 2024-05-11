تكنولوجيا: إطلاق دراجة الطريق الكهربائية Ridley E-Grifn كأول دراجة إلكترونية للعلامة التجارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Ridley أول دراجة طريق كهربائية لها والتي يطلق عليها Ridley E-Grifn.

تعتبر هذه الدراجة الإلكترونية الجديدة مناسبة تمامًا للحركة في المناطق الحضرية وكذلك على الطرق الوعرة وتأتي مع بعض الميزات اللائقة.

وتقدم الشركة كلا من الإصدارات التي تعمل بالدواسة والإصدارات المساعدة من Grifn. يعكس E-Grifn استراتيجية التصميم الصارمة لـ Ridley ويأتي مزودًا بوحدة محرك Mahle X20. وتساهم وحدة القيادة نفسها بحوالي 3.2 كجم في الوزن الإجمالي للدراجة الإلكترونية.

كما ان مستشعر عزم الدوران للدراجة قادر على توفير عزم دوران أقصى يبلغ 55 نيوتن متر وهو ناتج لائق لمحرك محوري.

وتوفر وحدة القيادة Mahle X20 مقاومة ميكانيكية صفر تقريبًا عند السرعات التي تزيد عن 15.5 ميلاً في الساعة (25 كم/ساعة).

تحتوي دراجة Ridley E-Grifn على بطارية مدمجة بقدرة 350 واط بالإضافة إلى موسع نطاق اختياري بقدرة 171 واط. ويمكن إعادة شحن E-Grifn بالكامل خلال ثلاثة ساعات ونصف فقط مع تحقيق شحنًا بنسبة 80% خلال ساعتين.

تحتوي الدراجة على أداة توجيه بزاوية 72 درجة تمتد بين الزوايا الأكثر انحدارًا لدراجة الطريق عالية الأداء ودراجة الحصى الضحلة. كما انها تحتوي على شريحة سفلية أقل من دراجات الطرق الأخرى ذات الأداء العالي والدعامات الأساسية مقاس 420 مم. يسمح هذا التصميم لـ e-Grifn بتوليد الطاقة المثالية المطلوبة عند التسارع.

تتميز الدراجة بأنها متعددة الاستخدامات للركوب على الطريق وفي ظروف الطرق الوعرة البسيطة وستأتي بإطارات يصل قطرها إلى 42 ملم.

يمكن للمشترين أن يقرروا التخلص من مشبك derailleur الأمامي ليناسب تفضيلاتهم في التروس.

تتوفر خيارات نقل التروس الميكانيكية والإلكترونية مع E-Grifn. ويمكن للعملاء ضبط تفضيلاتهم لـ Ridley E-Grifn وGrifn عبر أداة التهيئة عبر الإنترنت الخاصة بالشركة. يتضمن ذلك أيضًا الطلاء المطلوب للدراجة.

يبدأ سعر Ridley E-Grifn من 5499 يورو (5910 دولارًا) ويمكن شراؤه مباشرة عبر موقع الشركة على الويب.

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