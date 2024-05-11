تكنولوجيا: أجهزة Chromebook قد تقدم ميزة الصوت المكاني قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل جوجل على جلب ميزة الصوت المكاني إلى أجهزة Chromebook، مما يتيح تجربة استماع أكثر غامرة.

تم إطلاق ميزة الصوت المكاني او Spatial Audio مؤخرًا على أجهزة اندرويد، وهي مصممة لتعديل الصوت المرسل إلى سماعات الرأس الاستريو لإضافة المزيد من العمق، كما لو كنت تستمع إلى الصوت المحيطي.

ويكون التأثير واضحًا بشكل خاص عند دمجه مع تتبع الرأس الذي يضبط الصوت بناءً على المكان الذي تنظر إليه.

يعد الصوت المكاني منطقيًا جدًا على نظام أندرويد، بين سهولة مشاهدة العروض على هاتفك والتجربة المحسنة المتاحة من خلال أجهزة أندرويد اللوحية.

ومع ذلك، فقد شهد نظام ChromeOS تقدمًا كبيرًا، بين وصول الأجهزة اللوحية المختصة وتحسينات الإنتاجية لسلسلة Chromebook Plus.

يبدو الآن أن جوجل تعمل على تحسين خيارات الترفيه على أجهزة Chromebook من خلال تقديم الصوت المكاني في تغيير جديد للتعليمات البرمجية. كما هو الحال غالبًا، سيتم قفل الميزة في البداية خلف خيار في chrome://flags. بمجرد التمكين، سيظهر خيار جديد في صفحة الصوت في تطبيق الإعدادات.

ميزة الصوت المكاني ليست جاهزة على الإطلاق وغير متوفرة حتى في أحدث إصدار من ChromeOS Canary، لكن موقع 9to5Google قام بمحاكاة كيفية ومكان ظهور التبديل، كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه.

التفاصيل المتعلقة بكيفية عمل الصوت المكاني على أجهزة Chromebook محدودة جدًا في الوقت الحالي. انطلاقًا من كيفية عمله على نظام أندرويد، نتوقع أنه سيعمل مع كل من البلوتوث وسماعات الرأس السلكية لمحاكاة المزيد من العمق.

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