شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن العاصفة الشمسية الأخيرة وتأثيرها على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربت أقوى عاصفة شمسية منذ أكثر من عقدين الأرض، ما أدى إلى ظهور الشفق القطبي المذهل في جميع أنحاء العالم، ووفقًا لمركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، حدث أول انبعاث كتلي إكليلي (CME) بعد وقت قصير من الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.

وتمت ترقيته لاحقًا إلى عاصفة مغنطيسية أرضية "شديدة"، وكانت هذه العاصفة الأولى من نوعها منذ عواصف عيد الهالوين في أكتوبر 2003، والتي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في السويد وتدمير البنية التحتية للطاقة في جنوب أفريقيا.

وشوهدت الأضواء الخضراء والزرقاء - والتي من المتوقع أن تستمر لبضعة أيام - من بريطانيا إلى تسمانيا، حيث قال المسئولون في الولايات المتحدة إن مشاهدتها قد تكون ممكنة في أقصى الجنوب مثل ألاباما وشمال كاليفورنيا.

وفي الوقت نفسه، نشر الناس من جميع أنحاء ألمانيا صور الشفق القطبي على وسائل التواصل الاجتماعي، ويقول العلماء إن أفضل المشاهد للشفق القطبي قد تأتي من كاميرات الهواتف المحمولة، والتي هي أفضل في التقاط الضوء من العين المجردة.

ما هي الانبعاث كتلي إكليلي؟

يمكن أن يحتوي كل ثوران، يُعرف باسم CME، على مليارات الأطنان من البلازما والمجال المغناطيسي من الغلاف الجوي الخارجي للشمس، أو الإكليل، ومن المتوقع أن تصل المزيد من الانبعاثات الإكليلية إلى الكوكب في الأيام المقبلة.

وعلى عكس التوهجات الشمسية، التي تنتقل بسرعة الضوء وتستغرق حوالي ثماني دقائق للوصول إلى الأرض، تنتقل الانبعاث الإكليلي الإكليلي بوتيرة أكثر راحة، ويقول المسئولون إن المعدل الحالي هو 800 كيلومتر (500 ميل) في الثانية.

وتأتي الانبعاث الإكليلي من كتلة ضخمة من البقع الشمسية أكبر بـ 16 مرة من كوكبنا. تقترب الشمس من ذروة دورة مدتها 11 عامًا تجلب معها مستويات عالية من النشاط، ونبهت السلطات مشغلي الأقمار الصناعية وشركات الطيران وشبكة الكهرباء إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة استعدادا للاضطرابات المحتملة بسبب التغيرات في المجال المغناطيسي للأرض.

ما مدى خطورة العواصف الجيومغناطيسية؟

تعمل المجالات المغناطيسية المتقلبة المرتبطة بالعواصف المغناطيسية الأرضية على تحفيز التيارات في الأسلاك الطويلة، بما في ذلك خطوط الكهرباء. من المحتمل أن تتسبب هذه التيارات في انقطاع التيار الكهربائي، كما يمكن أن تصبح خطوط الأنابيب الطويلة مكهربة، مما يسبب مشاكل فنية.

تتعرض المركبات الفضائية أيضًا لخطر التعرض لجرعات عالية من الإشعاع. وقالت ناسا إن العاصفة لا تشكل تهديدا خطيرا لرواد الفضاء السبعة على متن محطة الفضاء الدولية. يمكن لطاقمها الانتقال إلى جزء أكثر حماية من المحطة إذا لزم الأمر، لكن يمنع الغلاف الجوي هذا الإشعاع من الوصول إلى الأرض.