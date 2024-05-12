شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روائية تتهم جوجل بمنعها من الوصول إلى ملفاتها الخاصة على خدمة التخزين Drive والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت كاتبة نفسها فجأة ممنوعة من الوصول إلى حسابها على Google Drive، حيث تم حرمانها من الوصول إلى أكثر من 222000 كلمة من أعمالها قيد التنفيذ، حيث قالت الكاتبة الأمريكية، ك. رينيه، التي تستخدم مستندات Google في الغالب لكتابة قصصها، وهي معروفة برواياتها الرومانسية، لكن عملية رينيه الإبداعية توقفت فجأة عندما رفض Google Drive دخولها دون تفسير في 24 مارس 2024.

والمثير للدهشة أن ذلك لم يكن بسبب أي خلل فني، بل لأن جوجل وجدت محتواها غير مناسب، وفقًا لتقرير نشرته Wired، وجدت رينيه، الكاتبة المعروفة برواياتها الرومانسية المثيرة، نفسها غير قادرة على الوصول إلى كتاباتها المخزنة على Google Drive.

وعلى الرغم من محاولاتها لاستعادة الدخول ومشاركة عملها مرة أخرى، فقد تلقت رسالة من جوجل تصف المحتوى الخاص بها بأنه "غير مناسب"، مما أدى إلى وقف أي محاولات مشاركة أخرى، وأدى هذا إلى ترك رينيه وزملائها الكتاب في حيرة وقلق بشأن عدالة ممارسات الإشراف على المحتوى في جوجل.

وأثار الحادث نقاشًا أوسع حول التحديات التي يواجهها منشئو المحتوى عند استخدام المنصات عبر الإنترنت وتأثير الإشراف الآلي على المحتوى على الحرية الفنية، وتسلط تجربة رينيه الضوء على ضعف الكتّاب في العصر الرقمي والحاجة إلى إرشادات أكثر وضوحًا وتواصل أفضل من شركات التكنولوجيا.

وبينما تواصل رينيه البحث عن حل مع جوجل، فإن قصتها بمثابة تذكير بأهمية الدفاع عن حقوق المبدعين وضمان سماع أصواتهم في المناقشات حول الحقوق الرقمية والرقابة على الإنترنت، وفي حين أن جوجل لديها سياسات معمول بها فيما يتعلق بانتهاكات المحتوى، بما في ذلك الاستثناءات للأغراض التعليمية والفنية والصحفية، فإن التصنيف التعسفي لعمل رينيه يؤكد الحاجة إلى إرشادات أكثر وضوحًا وتحسين التواصل من شركات التكنولوجيا.

يعكس صراع Renee المستمر مع جوجل التحديات الأوسع التي يواجهها منشئو المحتوى الذين يتنقلون في المشهد المتغير باستمرار للمنصات عبر الإنترنت والإشراف على المحتوى الرقمي، وتسلط تجربتها الضوء على تعقيدات تنظيم المحتوى الرقمي وتأثيره على التعبير الإبداعي للأفراد، وبينما تنتظر رينيه الحل، تؤكد قصتها على أهمية معالجة هذه القضايا لخلق بيئة أكثر إنصافًا عبر الإنترنت للمبدعين.